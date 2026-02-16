Иван Кочев: Радостен съм! Сега най-важното е да възстановим момчетата

© Марица (Милево) победи с 1:0 ОФК Хасково като гост в мач от първия пролетен кръг на сезона в Югоизточната Трета лига. Старши треньорът на маричани Иван Кочев изрази задоволство от постигнатия успех:



"Радостен съм от победата. Тя дойде, според мен, напълно заслужено и логично, след като създадохме доста голови положения, но успяхме да реализираме само едно от тях. Взехме доста прибързани решения в предни позиции и не успяхме да отбележим второ попадение, с което щяхме да си решим мача много по-рано“, каза Иван Кочев пред официалния сайт на клуба.



"Това, че играхме на изкуствен терен, не ни създаде кой знае колко големи проблеми, защото ние вече проведохме няколко тренировки на такава настилка, а и през зимната подготовка изиграхме една контрола, така че бяхме подготвени“, допълни наставникът.



"Сега е най-важното да възстановим момчетата през седмицата и да се подготвим за следващия мач срещу Секирово, който ще бъде труден, защото противникът се подсили с достатъчно добри попълнения“, завърши треньорът на Марица (Милево).