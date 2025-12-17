Треньорска смяна в Съединение! Един бивш капитан на Локо замени друг такъв

© Треньорската промяна в третодивизионния Гигант (Съединение) бе официализирана от ръководството на клуба. Новият наставник на участващия в Трета лига - Югоизточна група отбор е Георги Мечечиев.



Бившият капитан на Локомотив (Пловдив) наследява на поста напусналия преди няколко дни Данаил Бачков - също бивш капитан на "черно-белите".



Това ще бъде втори престой за Георги Мечечиев начело на "Гигантите", след като води тима през сезон 2022/2023 и напусна след края на шампионата.



Тогава под негово ръководство отборът завърши на трето място в крайното класиране, на две точки от втория Черноморец (Бургас) и на пет от шампиона ОФК Несебър.



В турнира за Купата на България тимът от Съединение елиминира Добруджа и игра 1/16-финал с ЦСКА. Едва след изпълнение на дузпи "червените“ успяха да отстранят Гигант, който игра с 9 души в продълженията.



"Добре дошъл, отново при нас. Пожелаваме ти здраве, късмет и много успехи. Вярваме, че отново ще имаме много радостни моменти", заявиха от ръководството на Гигант (Съединение).