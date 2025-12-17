ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Треньорска смяна в Съединение! Един бивш капитан на Локо замени друг такъв
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:08Коментари (0)446
©
Треньорската промяна в третодивизионния Гигант (Съединение) бе официализирана от ръководството на клуба. Новият наставник на участващия в Трета лига - Югоизточна група отбор е Георги Мечечиев.

Бившият капитан на Локомотив (Пловдив) наследява на поста напусналия преди няколко дни Данаил Бачков - също бивш капитан на "черно-белите".

Това ще бъде втори престой за Георги Мечечиев начело на "Гигантите", след като води тима през сезон 2022/2023 и напусна след края на шампионата.

Тогава под негово ръководство отборът завърши на трето място в крайното класиране, на две точки от втория Черноморец (Бургас) и на пет от шампиона ОФК Несебър.

В турнира за Купата на България тимът от Съединение елиминира Добруджа и игра 1/16-финал с ЦСКА. Едва след изпълнение на дузпи "червените“ успяха да отстранят Гигант, който игра с 9 души в продълженията.

"Добре дошъл, отново при нас. Пожелаваме ти здраве, късмет и много успехи. Вярваме, че отново ще имаме много радостни моменти", заявиха от ръководството на Гигант (Съединение).
Още по темата: общо новини по темата: 1082
15.12.2025
04.12.2025
28.11.2025
28.11.2025
25.11.2025
24.11.2025
предишна страница [ 1/181 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Момчето си отива! Емоционална раздяла на Петър Андреев с родния Локомотив
 Душан Косич подписа нов дългосрочен договор с Локомотив Пловдив
 Крушарски: Поставям оценка "среден 3" на отбора! Дано доживея Локомотив да стане шампион!
 Локо обяви старта на зимната подготовка и лагер в Турция
 Фенклубът на Локо: Черно-бял триумф! Духът, борбеността и традицията живеят чрез хората
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: