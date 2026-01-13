Вратарят на Асеновец Станимир Иванов прекрати кариерата си

© Представителният отбор на Асеновец (Асеновград) продължава подготовката си за пролетния дял в Трета лига - Югоизточна група. Засега новите попълнения в отбора са Петко Петков (крило/халфбек) и Васил Йорданов (крило, роден 2009 г.).



На този етап трима се разделят с Асеновец. Това са Денис Гиведжов, Никола Гигов и Николай Дринов.



Вратарят Станимир Иванов обяви, че прекратява активната си кариера.



Първата контрола на отбора е на 17 януари срещу Спартак (Пловдив).



Следващите проверки са както следва:



24.01. Асеновец – Родопа (Смолян)



31.01. Асеновец – ФК Хасково



07.02. Асеновец – ФК Чавдар (Пловдив)



Точните места и часове за контролите ще бъдат уточнени допълнително.