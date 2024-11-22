БФС прати елитни съдии на възлови мачове в ЮИ Трета лига

© Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за 18-ия кръг в Югоизточната трета лига.



Ето и нарядите за предстоящите сблъсъци:



23.11./Събота/ 2024г. – 14:30 часа



ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)– ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)



ГС: Владимир Недялков – Пловдив



АС: Стоян Петров – Пловдив



АС: Божидар Тодоров – Пловдив



4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора



Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив



ФК "Марица-Милево" (Милево) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)



ГС: Денислав Сталев – Пловдив



АС: Цветан Горанов – Пловдив



АС: Никола Гевезов – Пловдив



4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив



Делегат: Камена Георгиева – Пловдив



ОФК “ Гигант“(Съединение) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)



ГС: Георги Иванов – Пловдив



АС: Йордан Петров – Пловдив



АС: Атанас Пилатов – Пловдив



4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив



Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив



ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) – ФК "Секирово“ (Раковски)



ГС: Александър Аргиров – Бургас



АС: Димо Стоянов – Бургас



АС: Георги Ненчев – Бургас



4-ти съдия: Алоша Карамфилов – Ямбол



Делегат: Николай Христов – Бургас



ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)



ГС: Николай Николов – Хасково



АС: Владимир Хубенов – Кърджали



АС: Юсуф Караали – Кърджали



4-ти съдия: Здравко Петров – Пловдив



Делегат: Васил Петров – Пловдив



ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) – ОФК “ Левски“(Карлово)



ГС: Иван Петров – Ямбол



АС: Станимир Стоилов – Стара Загора



АС: Снежана Петрунова – Стара Загора



4-ти съдия: Мюмюн Сар – Бургас



Делегат: Николай Костадинов – Ямбол



ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)



ГС: Владимир Вълков – Пловдив



АС: Владимир Лазаров – Пловдив



АС: Лилия Думбалакова – Пловдив



4-ти съдия: Димо Колев – Стара Загора



Делегат: Тодор Малинов – Пловдив



ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)



ГС: Любомир Александров – Хасково



АС: Яни Дончев – Ямбол



АС: Кристиян Петров – Стара Загора



4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора



Делегат: Стефан Делчев – Хасково



24.11./Неделя/2024г. – 14:30 часа



ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)



ГС: Георги Стоянов – Пловдив



АС: Желязко Атанасов – Хасково



АС: Даниел Бозев – Пловдив



4-ти съдия: Виктор Коцев – Пловдив



Делегат: Милко Якимов – Пловдив