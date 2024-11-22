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|БФС прати елитни съдии на възлови мачове в ЮИ Трета лига
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за 18-ия кръг в Югоизточната трета лига.
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Ето и нарядите за предстоящите сблъсъци:
23.11./Събота/ 2024г. – 14:30 часа
ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)– ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)
ГС: Владимир Недялков – Пловдив
АС: Стоян Петров – Пловдив
АС: Божидар Тодоров – Пловдив
4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора
Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив
ФК "Марица-Милево" (Милево) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)
ГС: Денислав Сталев – Пловдив
АС: Цветан Горанов – Пловдив
АС: Никола Гевезов – Пловдив
4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив
Делегат: Камена Георгиева – Пловдив
ОФК “ Гигант“(Съединение) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)
ГС: Георги Иванов – Пловдив
АС: Йордан Петров – Пловдив
АС: Атанас Пилатов – Пловдив
4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив
Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив
ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) – ФК "Секирово“ (Раковски)
ГС: Александър Аргиров – Бургас
АС: Димо Стоянов – Бургас
АС: Георги Ненчев – Бургас
4-ти съдия: Алоша Карамфилов – Ямбол
Делегат: Николай Христов – Бургас
ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)
ГС: Николай Николов – Хасково
АС: Владимир Хубенов – Кърджали
АС: Юсуф Караали – Кърджали
4-ти съдия: Здравко Петров – Пловдив
Делегат: Васил Петров – Пловдив
ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) – ОФК “ Левски“(Карлово)
ГС: Иван Петров – Ямбол
АС: Станимир Стоилов – Стара Загора
АС: Снежана Петрунова – Стара Загора
4-ти съдия: Мюмюн Сар – Бургас
Делегат: Николай Костадинов – Ямбол
ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)
ГС: Владимир Вълков – Пловдив
АС: Владимир Лазаров – Пловдив
АС: Лилия Думбалакова – Пловдив
4-ти съдия: Димо Колев – Стара Загора
Делегат: Тодор Малинов – Пловдив
ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)
ГС: Любомир Александров – Хасково
АС: Яни Дончев – Ямбол
АС: Кристиян Петров – Стара Загора
4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора
Делегат: Стефан Делчев – Хасково
24.11./Неделя/2024г. – 14:30 часа
ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)
ГС: Георги Стоянов – Пловдив
АС: Желязко Атанасов – Хасково
АС: Даниел Бозев – Пловдив
4-ти съдия: Виктор Коцев – Пловдив
Делегат: Милко Якимов – Пловдив
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