ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (20) | Вчера (20)
БФС прати елитни съдии на възлови мачове в ЮИ Трета лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:38Коментари (0)100
©
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за 18-ия кръг в Югоизточната трета лига.

Ето и нарядите за предстоящите сблъсъци:

23.11./Събота/ 2024г. – 14:30 часа

ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)– ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)

ГС: Владимир Недялков – Пловдив

АС: Стоян Петров – Пловдив

АС: Божидар Тодоров – Пловдив

4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора

Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив 

ФК "Марица-Милево" (Милево) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)

ГС: Денислав Сталев – Пловдив

АС: Цветан Горанов – Пловдив

АС: Никола Гевезов – Пловдив

4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив

Делегат: Камена Георгиева – Пловдив 

ОФК “ Гигант“(Съединение) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)

ГС: Георги Иванов – Пловдив

АС: Йордан Петров – Пловдив

АС: Атанас Пилатов – Пловдив

4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив

Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив

ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) – ФК "Секирово“ (Раковски)

ГС: Александър Аргиров – Бургас

АС: Димо Стоянов – Бургас

АС: Георги Ненчев – Бургас

4-ти съдия: Алоша Карамфилов – Ямбол

Делегат: Николай Христов – Бургас

ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)

ГС: Николай Николов – Хасково

АС: Владимир Хубенов – Кърджали

АС: Юсуф Караали – Кърджали

4-ти съдия: Здравко Петров – Пловдив

Делегат: Васил Петров – Пловдив 

ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) – ОФК “ Левски“(Карлово)

 ГС: Иван Петров – Ямбол

АС: Станимир Стоилов – Стара Загора

АС: Снежана Петрунова – Стара Загора

4-ти съдия: Мюмюн Сар – Бургас

Делегат: Николай Костадинов – Ямбол

ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)

ГС: Владимир Вълков – Пловдив

АС: Владимир Лазаров – Пловдив

АС: Лилия Думбалакова – Пловдив

4-ти съдия: Димо Колев – Стара Загора

Делегат: Тодор Малинов – Пловдив

ФК “ Загорец“ (Нова Загора) –  ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)

 ГС: Любомир Александров – Хасково

АС: Яни Дончев – Ямбол

АС: Кристиян Петров – Стара Загора

4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора

Делегат: Стефан Делчев – Хасково

24.11./Неделя/2024г. – 14:30 часа

ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)

ГС: Георги Стоянов – Пловдив

АС: Желязко Атанасов – Хасково

АС: Даниел Бозев – Пловдив

4-ти съдия: Виктор Коцев – Пловдив

Делегат: Милко Якимов – Пловдив
Още по темата: общо новини по темата: 927
21.11.2024
20.11.2024
15.11.2024
15.11.2024
14.11.2024
11.11.2024
предишна страница [ 1/155 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Трифон Пачев и Димитър Палазов на среща в БФС
 Никола Илиев: Винаги съм обичал Ботев! Много ще съм щастлив, ако отново вкарам на Локо
 Фенове на Локо: Нито крачка назад! Да покажем отново, че духът на черно-бялата магия няма граници
 Илиан Илиев: Ирландците имат сходен стил с този на Северна Ирландия
 Италия - Германия приковава вниманието в Лига на Нациите
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: