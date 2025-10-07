ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (7) | Вчера (15)
Асеновец привлече Адел
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:43
©
Третодивизионният Асеновец (Асеновград) се похвали с още едно ново попълнение в хода на сезона в Югоизточната група. Това е Омар Адел, който играе като ляв бранител.

Той направи официалния си дебют при победата срещу ФК Раковски с 1:0 през изминалия уикенд.

Пълното име на футболиста е Омар Адел Омар Мохммед и в момента учи дентална медицина в Медицинския университет в Пловдив.

Преди него в Асеновец бе привлечен и Макджералд Уоха, който също следва медицина в Пловдив. Именно Уоха отбеляза единственото попадение в двубоя срещу Раковски.
