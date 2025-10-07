Асеновец привлече Адел

© Третодивизионният Асеновец (Асеновград) се похвали с още едно ново попълнение в хода на сезона в Югоизточната група. Това е Омар Адел, който играе като ляв бранител.



Той направи официалния си дебют при победата срещу ФК Раковски с 1:0 през изминалия уикенд.



Пълното име на футболиста е Омар Адел Омар Мохммед и в момента учи дентална медицина в Медицинския университет в Пловдив.



Преди него в Асеновец бе привлечен и Макджералд Уоха, който също следва медицина в Пловдив. Именно Уоха отбеляза единственото попадение в двубоя срещу Раковски.