ОФК Гигант (Съединение) отправи сериозни критики към главния съдия Камен Терзиев заради отсъжданията му в мача срещу Хасково, завършил 0:2 в полза на гостите. Двубоят, който бе отложен от 21-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група, се игра вчера на градския стадион в Съединение.Срещата обаче ще бъде запомнена с меко казано скандалното съдийство на главния рефер Камен Терзиев, който на няколко пъти подмина явни ситуации в полза на домакините от Гигант.Всичко започна още в началните минути, когато реферът изгони с директен червен картон бранителя на тима от Съединение Атанас Ташолов. Така почти цял мач тимът от Съединение игра в намален състав.Странно бе, че малко по-късно за подобна ситуация реферът не изгони играч на гостите. ОФК Хасково поведе след гол на Керимджан Игнатов, който откри резултата в 12-ата минута.След почивката Гигант опита да натисне, създаде доста ситуации, но ги пропусна. В същото време съдийските неправди на терена продължиха, след като на няколко пъти главният арбитър със сигурност не отмери с еднакъв аршин идентични ситуации.Все пак може би, за да компенсира изявите си на терена, изгони и Дамян Чаушев от ОФК Хасково с втори жълт картон девет минути преди края на двубоя. В добавеното време ОФК Хасково стигна до второ попадение.В същото време обаче президентът на Гигант (Съединение) Добри Козарев отказа да коментира действията на арбитъра."За пореден двубой играхме никак не лошо, дори напротив – надиграхме противника. Имахме много ситуации, но не успяхме да отбележим. Ние на практика цял мач играхме с 10 души"."Получихме гол още в ранните минути, който не успяхме да върнем, макар че имахме положения още до края на първото полувреме. Ако ме питате за съдийството – не искам да коментирам главния съдия в този двубой", заяви Козарев.