ОФК Гигант (Съединение) отправи сериозни критики към главния съдия Камен Терзиев заради отсъжданията му в мача срещу Хасково, завършил 0:2 в полза на гостите. Двубоят, който бе отложен от 21-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група, се игра вчера на градския стадион в Съединение.

Ето как от Гигант описаха претенциите си към старозагорския арбитър чрез своя официален клубен сайт:

Срещата обаче ще бъде запомнена с меко казано скандалното съдийство на главния рефер Камен Терзиев, който на няколко пъти подмина явни ситуации в полза на домакините от Гигант.

Всичко започна още в началните минути, когато реферът изгони с директен червен картон бранителя на тима от Съединение Атанас Ташолов. Така почти цял мач тимът от Съединение игра в намален състав.

Странно бе, че малко по-късно за подобна ситуация реферът не изгони играч на гостите. ОФК Хасково поведе след гол на Керимджан Игнатов, който откри резултата в 12-ата минута.

След почивката Гигант опита да натисне, създаде доста ситуации, но ги пропусна. В същото време съдийските неправди на терена продължиха, след като на няколко пъти главният арбитър със сигурност не отмери с еднакъв аршин идентични ситуации.

Все пак може би, за да компенсира изявите си на терена, изгони и Дамян Чаушев от ОФК Хасково с втори жълт картон девет минути преди края на двубоя. В добавеното време ОФК Хасково стигна до второ попадение.

В същото време обаче президентът на Гигант (Съединение) Добри Козарев отказа да коментира действията на арбитъра.

"За пореден двубой играхме никак не лошо, дори напротив – надиграхме противника. Имахме много ситуации, но не успяхме да отбележим. Ние на практика цял мач играхме с 10 души".

"Получихме гол още в ранните минути, който не успяхме да върнем, макар че имахме положения още до края на първото полувреме. Ако ме питате за съдийството – не искам да коментирам главния съдия в този двубой", заяви Козарев.