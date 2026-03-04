ЗАРЕЖДАНЕ...
ОФК Гигант (Съединение): Скандално съдийство на Камен Терзиев
Ето как от Гигант описаха претенциите си към старозагорския арбитър чрез своя официален клубен сайт:
Срещата обаче ще бъде запомнена с меко казано скандалното съдийство на главния рефер Камен Терзиев, който на няколко пъти подмина явни ситуации в полза на домакините от Гигант.
Всичко започна още в началните минути, когато реферът изгони с директен червен картон бранителя на тима от Съединение Атанас Ташолов. Така почти цял мач тимът от Съединение игра в намален състав.
Странно бе, че малко по-късно за подобна ситуация реферът не изгони играч на гостите. ОФК Хасково поведе след гол на Керимджан Игнатов, който откри резултата в 12-ата минута.
След почивката Гигант опита да натисне, създаде доста ситуации, но ги пропусна. В същото време съдийските неправди на терена продължиха, след като на няколко пъти главният арбитър със сигурност не отмери с еднакъв аршин идентични ситуации.
Все пак може би, за да компенсира изявите си на терена, изгони и Дамян Чаушев от ОФК Хасково с втори жълт картон девет минути преди края на двубоя. В добавеното време ОФК Хасково стигна до второ попадение.
В същото време обаче президентът на Гигант (Съединение) Добри Козарев отказа да коментира действията на арбитъра.
"За пореден двубой играхме никак не лошо, дори напротив – надиграхме противника. Имахме много ситуации, но не успяхме да отбележим. Ние на практика цял мач играхме с 10 души".
"Получихме гол още в ранните минути, който не успяхме да върнем, макар че имахме положения още до края на първото полувреме. Ако ме питате за съдийството – не искам да коментирам главния съдия в този двубой", заяви Козарев.
