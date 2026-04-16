Техническият директор на Левски (Карлово) Мирослав Банчевски призна, че отборът му е пределно амбициран преди дербито срещу Марица (Пловдив). Двубоят между третия и втория в класирането на Трета лига - Югоизточна група е от 30-ия кръг и ще се играе утре (17 април) от 17,00 часа на стадион "Васил Левски" в Карлово. В предишния кръг Левски загуби гостуването си на Несебър с катастрофалното 0:6.

"Амбицирани сме да докажем, че не сме случайно на третото място. Това са временни неуспехи. Казах онзи ден на футболистите, че трябва да защитават това, което са си извоювали и да покажат качества на терена. Редно е да разсеем негативните мнения след двубоя с Несебър. Но нашето ДНК не е да се браним, гледаме да играем атакуващо, но не винаги се получава. Можехме да се защитаваме, да ритаме напред и да не загубим толкова катастрофално, но просто не е нашата игра“, каза пред клубния сайт Мирослав Банчевски.

Срещу Марица в игра за карловци ще се завърнат Пламен Крислов и Кристиян Николов, които вече изтърпяха наказанията си от БФС, както и Рангел Игнатов, който беше болен миналата седмица.