Автор: Стойчо Генов 12:44 / 30.03.2026

Асеновец загуби с 0:3 гостуването си на Нефтохимик в Бургас в мач от поредния кръг на Югоизточната Трета лига.



"Държахме се добре до първия гол и мога да кажа, че изиграхме едно доста добро първо полувреме. Имахме възможности да реализираме гол. Разбира се, отчитам предимството на домакините във владеенето на топката, но те са доста по-подготвен отбор и играят в един и същи състав почти през целия сезон. Докато при нас кадровите проблеми са сериозни и в този двубой имахме сериозни липси. На практика имах само четири резерви, като и четиримата бяха юноши“, коментира старши треньорът на асеновградчани Манол Георгиев пред официалния клубен сайт.



"През второто полувреме допуснахме ранен гол, но дори и след това имахме възможност да изравним, а след втория гол смятам, че нямахме сили да се противопоставим на домакините. За нас най-важният мач реално е следващият срещу дублиращия отбор на Локомотив Пловдив“, добави наставникът.