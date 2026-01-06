Огромна изненада! Мечечиев напусна Гигант, отборът има вече нов треньор

© Васил Стефанов е новият старши треньор на Гигант (Съединение). Той поема тима след изненадващата раздяла поради лични причини с Георги Мечечиев, обявиха от клуба.



Васил Стефанов за втори път застава начело на тима от Съединение. За първи път той бе треньор от юни до ноември 2023 година, като бе начело на тима през есенния полусезон на 2023/2024.



Под негово ръководство отборът записа 13 победи, 3 равенства и само 3 загуби, при голова разлика 51:17, като завърши на 4 място, само на 4 точки от лидерите Несебър и Спартак (Пловдив) и на 2 от третия – Саяна (Хасково).



След престоя си в Гигант, Васил Стефанов бе помощник на Иван Иванов в ЦСКА 1948 и на Николай Киров в Спартак (Варна).



Всички в Гигант посрещаме Васил Стефанов с радост и вълнение. Пожелаваме му много успехи, защото ние знаем на какво е способен, завършва официалното съобщение на клуба от Съединение.