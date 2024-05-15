Феновете на Ботев го поругаха, БФС го прати на най-важния мач в Трета лига

© Съдийската комисия към БФС определи нарядите за предстоящия кръг в Югоизточната трета лига.



Най-важният мач за сезона - домакинството на Несебър срещу Саяна, е поверено на спорния съдия Иво Андреев.



Столичният рефер се прочу през есента на 2022 година, когато отмени редовен гол на Ботев срещу Лудогорец, след което бе публично поруган от феновете на "канарчетата".



Ето и пълните назначения:



15.05./Сряда/2024г. – 18:00 часа



ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ОФК “ Левски“ (Карлово)



ГС: Павлин Тютюнджиян - Бургас



АС: Владимир Минчев - Бургас



АС: Георги Ненчев - Бургас



4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол



Делегат: Стоян Вътев – Бургас



ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив) - ФК “ Сливен “ (Сливен)



ГС: Кристиян Колев - Пловдив



АС: Лилия Думбалакова - Пловдив



АС: Светослав Енчев - Пловдив



4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора



Делегат: Тони Пандарски – Пловдив



ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ФК "Секирово“ (Раковски)



ГС: Александър Аргиров - Бургас



АС: Станимир Трифонов - Сливен



АС: Владимир Григоров - Ямбол



4-ти съдия: Милен Митев – Стара Загора



Делегат: Христо Христов – Стара Загора



ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ОФК “ Гигант“(Съединение)



ГС: Георги Иванов - Пловдив



АС: Ириней Бодуров - Пловдив



АС: Стоян Стоянов - Пловдив



4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора



Делегат: Румен Държиков – Пловдив



ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) - ФК “ Асеновец 2005“(Асеновград)



ГС: Иван Петров - Ямбол



АС: Яни Дончев - Ямбол



АС: Николай Караджов - Ямбол



4-ти съдия: Жельо Ненчев - Бургас



Делегат: Георги Христов – Ямбол



ФК “ Атлетик“ (Куклен) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)



ГС: Георги Стоянов - Пловдив



АС: Йордан Петров - Пловдив



АС: Теодор Цветков - Пловдив



4-ти съдия: Рюстем Карагарен - Пловдив



Делегат: Георги Хаджийски – Пловдив



ФК “ Родопа Смолян “ (Смолян) - ФК" Созопол“ (Созопол)



ГС: Николай Марков - Пловдив



АС: Цветко Гогов - Пловдив



АС: Валентин Атанасов - Пловдив



4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян



Делегат: Георги Карушев – Пловдив



ФК “ Сокол“ (Марково) - ПФК “ Берое “ II (Стара Загора)



ГС: Любомир Александров - Хасково



АС: Иван Чобанов - Пловдив



АС: Желязко Атанасов - Хасково



4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив



Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив



ОФК “ Несебър“ (Несебър) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)



ГС: Иво Андреев – София



АС: Мартин Венев – София



АС: Тодор Вуков – София



4-ти съдия: Петър Димитров – София



Делегат: Альоша Лужецки – Ямбол



16.05./Четвъртък/2024г. – 18:00 часа



ПФК " Ботев“ II (Пловдив) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)



ГС: Светослав Лазаров - Бургас



АС: Васил Шавов - Бургас



АС: Стефан Георгиев - Пловдив



4-ти съдия: Николай Иванов - Пловдив



Делегат: Димитър Дончев – Бургас