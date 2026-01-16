ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (13) | Вчера (22)
Левски (Карлово) привлече вратаря на Спартак (Пловдив) Владимир Сулев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:49Коментари (0)267
©
Вратарят Владимир Сулев е четвъртото ново попълнение в отбора на Левски (Карлово) тази зима. Той се присъединява към "сините“ от Спартак (Пловдив), за който изигра 17 мача през есенния дял на сезон 2025/2026.

Сулев е на 21 години, като преди да стане част от "гладиаторите“ е играл за Крумовград и Гигант (Съединение).

Преди него Левски привлече Теодор Георгиев, който беше първият зимен трансфер на отбора, воден от Господин Мирчев.

През миналата седмица към клуба се присъединиха Кристиян Николов и Васил Църцев, които взеха участие в приятелския мач срещу Арда, загубен от карловци с 0:3.

Николов е на 29 години и също идва от Спартак (Пловдив). Той играе като десен краен бранител, като преди това е носил екипите на Гигант (Съединение) и Вихрен (Сандански).

Църцев е полузащитник, на 23 години, и идва от отбора на Гигант, където игра през есента. Преди това той беше капитан на дублиращия тим на Локомотив (Пловдив).

През следващата седмица се очаква още един нов в отбора на Левски, с който селекцията трябва да приключи.
