БФС - Пловдив със спешни мерки след срамното съдийство

© Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 22 кръг в Югоизточната трета лига.



Прави впечатление, че на някои от мачовете са пратени съдии от Първа лига, като по този начин от БФС реагират след срамните решения през изминалия кръг.



Ето и назначенията:



28.02./Петък/ 2025г. – 15:00часа



ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ФК" Созопол“ (Созопол)



ГС: Георги Стоянов – Пловдив



АС: Ириней Бодуров – Пловдив



АС: Божидар Тодоров – Пловдив



4-ти съдия: Боян Славков – Пловдив



Делегат: Тодор Малинов – Пловдив



01.03./Събота/ 2025г. – 15:00ч.



ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)



ГС: Светослав Лазаров – Бургас



АС: Владимир Хубенов – Кърджали



АС: Юсуф Караали – Кърджали



4-ти съдия: Валентин Чаушев – Кърджали



Делегат: Стоян Вътев – Бургас



ФК "Марица-Милево" (Милево) – ОФК “ Гигант“(Съединение)



ГС: Тодор Тодоров – Пловдив



АС: Симеон Сталев – Пловдив



АС: Станимир Стоилов – Стара Загора



4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив



Делегат: Тони Пандарски – Пловдив



ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)–ФК “ Атлетик“ (Куклен)



ГС: Кристиян Колев – Пловдив



АС: Цветан Горанов – Пловдив



АС: Стоян Петров – Пловдив



4-ти съдия: Кристиан Хубенов – Пловдив



Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив



ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)



ГС: Георги Давидов – Велико Търново



АС:Никифор Велков – Севлиево



АС: Илиян Капарашев – Велико Търново



4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол



Делегат: Боян Борисов – Велико Търново



ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ФК “ Розова долина “ (Казанлък)



ГС: Любомир Александров – Хасково



АС:Желязко Пилатов – Пловдив



АС: Желязко Атанасов – Хасково



4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив



Делегат: Стойчо Стоев – Пловдив



ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Загорец“ (Нова Загора)



ГС: Петър Аспарухов – Бургас



АС: Ганчо Джевелеков – Бургас



АС: Владимир Минчев – Бургас



4-ти съдия: Владимир Вълков – Пловдив



Делегат: Стефан Димитров – Бургас



ОФК “ Левски“(Карлово) – ПФК " Ботев“ III (Пловдив)



ГС: Николай Марков – Пловдив



АС:Теодор Цветков – Пловдив



АС: Даниел Бозев – Пловдив



4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив



Делегат: Камена Георгиева – Пловдив



ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)



ГС: Иван Петров – Ямбол



АС:Милен Митев – Стара Загора



АС: Виктор Динев – Стара Загора



4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян



Делегат: Георги Христов – Ямбол