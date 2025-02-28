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|БФС - Пловдив със спешни мерки след срамното съдийство
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 22 кръг в Югоизточната трета лига.
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Прави впечатление, че на някои от мачовете са пратени съдии от Първа лига, като по този начин от БФС реагират след срамните решения през изминалия кръг.
Ето и назначенията:
28.02./Петък/ 2025г. – 15:00часа
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ФК" Созопол“ (Созопол)
ГС: Георги Стоянов – Пловдив
АС: Ириней Бодуров – Пловдив
АС: Божидар Тодоров – Пловдив
4-ти съдия: Боян Славков – Пловдив
Делегат: Тодор Малинов – Пловдив
01.03./Събота/ 2025г. – 15:00ч.
ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)
ГС: Светослав Лазаров – Бургас
АС: Владимир Хубенов – Кърджали
АС: Юсуф Караали – Кърджали
4-ти съдия: Валентин Чаушев – Кърджали
Делегат: Стоян Вътев – Бургас
ФК "Марица-Милево" (Милево) – ОФК “ Гигант“(Съединение)
ГС: Тодор Тодоров – Пловдив
АС: Симеон Сталев – Пловдив
АС: Станимир Стоилов – Стара Загора
4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив
Делегат: Тони Пандарски – Пловдив
ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)–ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Кристиян Колев – Пловдив
АС: Цветан Горанов – Пловдив
АС: Стоян Петров – Пловдив
4-ти съдия: Кристиан Хубенов – Пловдив
Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив
ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)
ГС: Георги Давидов – Велико Търново
АС:Никифор Велков – Севлиево
АС: Илиян Капарашев – Велико Търново
4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол
Делегат: Боян Борисов – Велико Търново
ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ФК “ Розова долина “ (Казанлък)
ГС: Любомир Александров – Хасково
АС:Желязко Пилатов – Пловдив
АС: Желязко Атанасов – Хасково
4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив
Делегат: Стойчо Стоев – Пловдив
ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Загорец“ (Нова Загора)
ГС: Петър Аспарухов – Бургас
АС: Ганчо Джевелеков – Бургас
АС: Владимир Минчев – Бургас
4-ти съдия: Владимир Вълков – Пловдив
Делегат: Стефан Димитров – Бургас
ОФК “ Левски“(Карлово) – ПФК " Ботев“ III (Пловдив)
ГС: Николай Марков – Пловдив
АС:Теодор Цветков – Пловдив
АС: Даниел Бозев – Пловдив
4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив
Делегат: Камена Георгиева – Пловдив
ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)
ГС: Иван Петров – Ямбол
АС:Милен Митев – Стара Загора
АС: Виктор Динев – Стара Загора
4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян
Делегат: Георги Христов – Ямбол
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