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БФС - Пловдив със спешни мерки след срамното съдийство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:49Коментари (0)1215
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Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 22 кръг в Югоизточната трета лига.

Прави впечатление, че на някои от мачовете са пратени съдии от Първа лига, като по този начин от БФС реагират след срамните решения през изминалия кръг.

Ето и назначенията:

28.02./Петък/ 2025г. – 15:00часа

ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ФК" Созопол“ (Созопол)

ГС: Георги Стоянов – Пловдив

АС: Ириней Бодуров – Пловдив

АС: Божидар Тодоров – Пловдив

4-ти съдия: Боян Славков – Пловдив

Делегат: Тодор Малинов – Пловдив

01.03./Събота/ 2025г. – 15:00ч.

ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)

ГС: Светослав Лазаров – Бургас

АС: Владимир Хубенов – Кърджали

АС: Юсуф Караали – Кърджали

4-ти съдия: Валентин Чаушев – Кърджали

Делегат: Стоян Вътев – Бургас

ФК "Марица-Милево" (Милево) – ОФК “ Гигант“(Съединение)

ГС: Тодор Тодоров – Пловдив

АС: Симеон Сталев – Пловдив

АС: Станимир Стоилов – Стара Загора

4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив

Делегат: Тони Пандарски – Пловдив 

ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)–ФК “ Атлетик“ (Куклен)

ГС: Кристиян Колев – Пловдив

АС: Цветан Горанов – Пловдив

АС: Стоян Петров – Пловдив

4-ти съдия: Кристиан Хубенов – Пловдив

Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив

ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)

ГС: Георги Давидов – Велико Търново

АС:Никифор Велков – Севлиево

АС: Илиян Капарашев – Велико Търново

4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол

Делегат: Боян Борисов – Велико Търново

ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ФК “ Розова долина “ (Казанлък)

ГС: Любомир Александров – Хасково

АС:Желязко Пилатов – Пловдив

АС: Желязко Атанасов – Хасково

4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив

Делегат: Стойчо Стоев  – Пловдив

ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Загорец“ (Нова Загора)

ГС: Петър Аспарухов – Бургас

АС: Ганчо Джевелеков – Бургас

АС: Владимир Минчев – Бургас

4-ти съдия: Владимир Вълков – Пловдив

Делегат: Стефан Димитров – Бургас 

ОФК “ Левски“(Карлово) – ПФК " Ботев“  III (Пловдив)

ГС: Николай Марков – Пловдив

АС:Теодор Цветков – Пловдив

АС: Даниел Бозев – Пловдив

4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив

Делегат: Камена Георгиева – Пловдив

ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)

ГС: Иван Петров – Ямбол

АС:Милен Митев – Стара Загора

АС: Виктор Динев – Стара Загора

4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян

Делегат: Георги Христов – Ямбол
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