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|Железов свири малкото пловдивско дерби, ето всички назначения за кръга
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за предстоящия кръг в Югоизточната трета лига.
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Малкото пловдивско дерби между Спартак и Марица е поверено на Валентин Железов.
29.03./Събота/ 2025г. – 16:00ч.
ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) – ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)
ГС: Александър Аргиров – Бургас
АС: Ганчо Джевелеков – Бургас
АС: Владимир Минчев – Бургас
4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора
Делегат:Борис Ганев – Бургас
ОФК “ Гигант“(Съединение) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Георги Иванов – Пловдив
АС: Месут Ахмедов – Пловдив
АС: Атанас Пилатов – Пловдив
4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив
Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив
ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)
ГС: Георги Стоянов – Пловдив
АС: Светослав Енчев – Пловдив
АС: Валентин Атанасов – Пловдив
4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив
Делегат: Милко Якимов – Пловдив
ФК "Марица-Милево" (Милево) – ФК “ Розова долина “ (Казанлък)
ГС: Иван Петров – Ямбол
АС:Стоян Зафиров – Ямбол
АС: Яни Дончев – Ямбол
4-ти съдия: Андрей Кирев – Пловдив
Делегат: Георги Христов – Ямбол
ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) – ФК" Созопол“ (Созопол)
ГС: Марио Генчев – Пловдив
АС:Цветан Горанов – Пловдив
АС: Цветко Гогов – Пловдив
4-ти съдия: Валентин Чаушев – Кърджали
Делегат: Сергей Карафейзиев – Кърджали
ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) – ПФК " Ботев“ III (Пловдив)
ГС: Камен Терзиев – Стара Загора
АС: Милен Митев – Стара Загора
АС: Кристиян Петров – Стара Загора
4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол
Делегат: Петко Петков – Стара Загора
ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)
ГС: Валентин Железов – Бургас
АС: Станимир Илков – Бургас
АС: Васил Шавов – Бургас
4-ти съдия: Стоян Петров – Пловдив
Делегат: Гошо Горанов – Пловдив
ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)
ГС: Павлин Тютюнджиян – Бургас
АС:Виктор Динев – Стара Загора
АС: Атанас Тодоров – Бургас
4-ти съдия: Димо Колев – Стара Загора
Делегат: Димчо Кацаров – Бургас
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ОФК “ Левски“(Карлово)
ГС: Владимир Недялков – Пловдив
АС:Желязко Пилатов – Пловдив
АС: Ириней Бодуров – Пловдив
4-ти съдия: Стоян Стоянов – Пловдив
Делегат: Васил Петров – Пловдив
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