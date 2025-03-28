Железов свири малкото пловдивско дерби, ето всички назначения за кръга

© Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за предстоящия кръг в Югоизточната трета лига.



Малкото пловдивско дерби между Спартак и Марица е поверено на Валентин Железов.



29.03./Събота/ 2025г. – 16:00ч.



ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) – ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)



ГС: Александър Аргиров – Бургас



АС: Ганчо Джевелеков – Бургас



АС: Владимир Минчев – Бургас



4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора



Делегат:Борис Ганев – Бургас



ОФК “ Гигант“(Съединение) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)



ГС: Георги Иванов – Пловдив



АС: Месут Ахмедов – Пловдив



АС: Атанас Пилатов – Пловдив



4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив



Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив



ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)



ГС: Георги Стоянов – Пловдив



АС: Светослав Енчев – Пловдив



АС: Валентин Атанасов – Пловдив



4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив



Делегат: Милко Якимов – Пловдив



ФК "Марица-Милево" (Милево) – ФК “ Розова долина “ (Казанлък)



ГС: Иван Петров – Ямбол



АС:Стоян Зафиров – Ямбол



АС: Яни Дончев – Ямбол



4-ти съдия: Андрей Кирев – Пловдив



Делегат: Георги Христов – Ямбол



ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) – ФК" Созопол“ (Созопол)



ГС: Марио Генчев – Пловдив



АС:Цветан Горанов – Пловдив



АС: Цветко Гогов – Пловдив



4-ти съдия: Валентин Чаушев – Кърджали



Делегат: Сергей Карафейзиев – Кърджали



ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) – ПФК " Ботев“ III (Пловдив)



ГС: Камен Терзиев – Стара Загора



АС: Милен Митев – Стара Загора



АС: Кристиян Петров – Стара Загора



4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол



Делегат: Петко Петков – Стара Загора



ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)



ГС: Валентин Железов – Бургас



АС: Станимир Илков – Бургас



АС: Васил Шавов – Бургас



4-ти съдия: Стоян Петров – Пловдив



Делегат: Гошо Горанов – Пловдив



ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)



ГС: Павлин Тютюнджиян – Бургас



АС:Виктор Динев – Стара Загора



АС: Атанас Тодоров – Бургас



4-ти съдия: Димо Колев – Стара Загора



Делегат: Димчо Кацаров – Бургас



ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ОФК “ Левски“(Карлово)



ГС: Владимир Недялков – Пловдив



АС:Желязко Пилатов – Пловдив



АС: Ириней Бодуров – Пловдив



4-ти съдия: Стоян Стоянов – Пловдив



Делегат: Васил Петров – Пловдив