ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (19) | Вчера (20)
Железов свири малкото пловдивско дерби, ето всички назначения за кръга
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:00Коментари (0)100
©
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за предстоящия кръг в Югоизточната трета лига.

Малкото пловдивско дерби между Спартак и Марица е поверено на Валентин Железов.

29.03./Събота/ 2025г. – 16:00ч.

ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) – ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)

 ГС: Александър Аргиров – Бургас

АС: Ганчо Джевелеков – Бургас

АС: Владимир Минчев – Бургас

4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора

Делегат:Борис Ганев  – Бургас

ОФК “ Гигант“(Съединение) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)

 ГС: Георги Иванов – Пловдив

АС: Месут Ахмедов – Пловдив

АС: Атанас Пилатов – Пловдив

4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив

Делегат: Неделчо Чакъров  –  Пловдив

ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)

ГС: Георги Стоянов – Пловдив

АС: Светослав Енчев – Пловдив

АС: Валентин Атанасов – Пловдив

4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив

Делегат: Милко Якимов – Пловдив

ФК "Марица-Милево" (Милево) – ФК “ Розова долина “ (Казанлък)

 ГС: Иван Петров – Ямбол

АС:Стоян Зафиров – Ямбол

АС: Яни Дончев – Ямбол

4-ти съдия: Андрей Кирев – Пловдив

Делегат: Георги Христов – Ямбол

ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) – ФК" Созопол“ (Созопол)

 ГС: Марио Генчев – Пловдив

АС:Цветан Горанов – Пловдив

АС: Цветко Гогов – Пловдив

4-ти съдия: Валентин Чаушев – Кърджали

Делегат: Сергей Карафейзиев – Кърджали

ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) – ПФК " Ботев“  III (Пловдив)

ГС: Камен Терзиев – Стара Загора

АС: Милен Митев – Стара Загора

АС: Кристиян Петров – Стара Загора

4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол

Делегат: Петко Петков – Стара Загора 

ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)

 ГС: Валентин Железов – Бургас

АС: Станимир Илков – Бургас

АС: Васил Шавов – Бургас

4-ти съдия: Стоян Петров – Пловдив

Делегат: Гошо Горанов – Пловдив

ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)

 ГС: Павлин Тютюнджиян – Бургас

АС:Виктор Динев – Стара Загора

АС: Атанас Тодоров – Бургас

4-ти съдия: Димо Колев – Стара Загора

Делегат: Димчо Кацаров – Бургас

ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ОФК “ Левски“(Карлово)

ГС: Владимир Недялков – Пловдив

АС:Желязко Пилатов – Пловдив

АС: Ириней Бодуров – Пловдив

4-ти съдия: Стоян Стоянов – Пловдив

Делегат: Васил Петров – Пловдив
Още по темата: общо новини по темата: 986
28.03.2025
26.03.2025
26.03.2025
24.03.2025
24.03.2025
21.03.2025
предишна страница [ 1/165 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Показателно: Играч на Локомотив е безспорният №1 в Супер Волей
 Марица: Гостуваме на Спартак на стадион "Работнически" в Пловдив
 Повикаха вратарка от Пловдив в женския национален отбор
 Гонзо: Стадионът на Ботев има проблеми, мачът с Испания няма да е в Пловдив
 Официално: БФС взе решение за бъдещето на Илиан Илиев в националния отбор
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: