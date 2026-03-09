ЗАРЕЖДАНЕ...
Добри Козарев: Добрата новина е, че най-после спечелихме! Харесва ми как играем въпреки колебливите резултати
"Получи се много здрав мач, в който обаче контролирахме ситуацията почти през цялото време“, каза пред официалния сайт на Гигант президентът Добри Козарев.
"Освен гола на Венци Гюзелев, имахме още няколко ситуации, които пропуснахме. Гостите не са никак лош отбор, борят се за спасението си и неслучайно се подсилиха с добри попълнения по време на зимната пауза“, добави още ръководителят.
"За нас добрата новина е, че най-после спечелихме, защото това бе нужно за целия отбор. Харесва ми начинът, по който играем, въпреки някои колебливи резултати напоследък. Сега се готвим за гостуването в Созопол, което ще бъде доста трудно, но отиваме да спечелим нещо от него“, завърши Добри Козарев.
