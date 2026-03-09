Гигант (Съединение) победи с минималното 1:0 ФК Раковски в мач от от 23-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група. Това бе първи успех през новата година за Гигантите и първи за Васил Стефанов във втория си престой като старши треньор на тима."Получи се много здрав мач, в който обаче контролирахме ситуацията почти през цялото време“, каза пред официалния сайт на Гигант президентът Добри Козарев."Освен гола на Венци Гюзелев, имахме още няколко ситуации, които пропуснахме. Гостите не са никак лош отбор, борят се за спасението си и неслучайно се подсилиха с добри попълнения по време на зимната пауза“, добави още ръководителят."За нас добрата новина е, че най-после спечелихме, защото това бе нужно за целия отбор. Харесва ми начинът, по който играем, въпреки някои колебливи резултати напоследък. Сега се готвим за гостуването в Созопол, което ще бъде доста трудно, но отиваме да спечелим нещо от него“, завърши Добри Козарев.