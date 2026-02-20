Съдийска бригада от Пловдив ръководи Спартак - Асеновец, бургаска тройка на Атлетик - Локо II

© Съдийската комисия към Зоналния съвет на БФС - Пловдив обяви нарядите за двубоите от 21-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група.



Регионалното дерби между Спартак (Пловдив) и Асеновец бе поверено на бригада от Пловдив, докато сблъсъкът между Атлетик (Куклен) и Локомотив II (Пловдив) ще ръководи бургаска съдийска тройка.



В този кръг отборът на Марица (Пловдив) почива.



22.02./Неделя/ 2026г. – 14:00 часа



ПФК “ Спартак 1947“(Пловдив) – ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)



ГС: Марио Генчев – Пловдив



АС: Георги Димчев – Пловдив



АС: Атанас Атанасов – Пловдив



4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив



Делегат: Румен Държиков – Пловдив



ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)



ГС: Мюмюн Сар – Бургас



АС: Владимир Минчев – Бургас



АС: Янислав Чанев – Бургас



4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив



Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив



СК при ЗС на БФС - Пловдив си запазва правото на промени.