Спортните новини:
Съдийска бригада от Пловдив ръководи Спартак - Асеновец, бургаска тройка на Атлетик - Локо II
Автор: Стойчо Генов 14:59Коментари (0)294
Съдийската комисия към Зоналния съвет на БФС - Пловдив обяви нарядите за двубоите от 21-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група.

Регионалното дерби между Спартак (Пловдив) и Асеновец бе поверено на бригада от Пловдив, докато сблъсъкът между Атлетик (Куклен) и Локомотив II (Пловдив) ще ръководи бургаска съдийска тройка.

В този кръг отборът на Марица (Пловдив) почива.

22.02./Неделя/ 2026г. – 14:00 часа

ПФК “ Спартак 1947“(Пловдив) – ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)

ГС: Марио Генчев – Пловдив

АС: Георги Димчев – Пловдив

АС: Атанас Атанасов – Пловдив

4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив

Делегат: Румен Държиков – Пловдив

ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)

ГС: Мюмюн Сар – Бургас

АС: Владимир Минчев – Бургас

АС: Янислав Чанев – Бургас

4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив 

Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив

СК при ЗС на БФС - Пловдив си запазва правото на промени.
