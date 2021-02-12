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Железов свири отложен мач на Марица, пратиха Карамфилов на стадион "Тодор Диев"
Автор: Стойчо Генов 10:14 / 12.02.2021Коментари (0)283
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Зоналният съвет на БФС - Пловдив обяви съдийските назначения за отложените мачове от Трета лига - Югоизточна група.

13.02./събота/2021 г. – 14:00 часа

ФК“Димитровград 1947“(Димитровград) – ПФК“Марица 1921“(Пловдив)

ГС:Валентин Железов - Бургас

АС:Динко Стоянов - Бургас

АС:Димо Стоянов - Бургас

4-ти съдия:Николай Николов - Хасково

Делегат:Димитър Дончев - Бургас

ПФК“Спартак Пловдив 1947“(Пловдив) – ОФК“Хасково“(Хасково)

ГС:Альоша Карамфилов - Ямбол

АС:Добромир Араванов - Ямбол

АС:Емил Иванов - Ямбол

4-ти съдия:Николай Запрянов - Пловдив

Делегат:Георги Христов - Ямбол

ФК“Верея Стара Загора“(Стара Загора) – ОФК“Левски“(Карлово)

ГС:Петър Аспарухов - Бургас

АС:Васил Шавов - Бургас

АС:Христо Георгиев - Бургас

4-ти съдия:Павел Попов – Стара Загора

Делегат:Калчо Домусчиев - Бургас

ОФК“Гигант“(Съединение) – ФК“Загорец“(Нова Загора)

ГС:Мустафа Шефкет - Кърджали

АС:Ариф Садула - Кърджали

АС:Исмет Юсеин - Кърджали

4-ти съдия:Христос Паликаров - Пловдив

Делегат:Стойчо Стоев - Кърджали

ФК“Сокол“(Марково) – ФК“Родопа-Смолян“(Смолян)

ГС:Иван Пенчев – Стара Загора

АС:Красимир Енев – Стара Загора

АС:Калоян Александров – Стара Загора

4-ти съдия:Тодор Тодоров - Пловдив

Делегат:Христо Христов – Стара Загора

СК при ЗС на БФС – Пловдив си запазва правото на промени
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