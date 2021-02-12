Железов свири отложен мач на Марица, пратиха Карамфилов на стадион "Тодор Диев"

© Plovdiv24.bg Зоналният съвет на БФС - Пловдив обяви съдийските назначения за отложените мачове от Трета лига - Югоизточна група.



13.02./събота/2021 г. – 14:00 часа



ФК“Димитровград 1947“(Димитровград) – ПФК“Марица 1921“(Пловдив)



ГС:Валентин Железов - Бургас



АС:Динко Стоянов - Бургас



АС:Димо Стоянов - Бургас



4-ти съдия:Николай Николов - Хасково



Делегат:Димитър Дончев - Бургас



ПФК“Спартак Пловдив 1947“(Пловдив) – ОФК“Хасково“(Хасково)



ГС:Альоша Карамфилов - Ямбол



АС:Добромир Араванов - Ямбол



АС:Емил Иванов - Ямбол



4-ти съдия:Николай Запрянов - Пловдив



Делегат:Георги Христов - Ямбол



ФК“Верея Стара Загора“(Стара Загора) – ОФК“Левски“(Карлово)



ГС:Петър Аспарухов - Бургас



АС:Васил Шавов - Бургас



АС:Христо Георгиев - Бургас



4-ти съдия:Павел Попов – Стара Загора



Делегат:Калчо Домусчиев - Бургас



ОФК“Гигант“(Съединение) – ФК“Загорец“(Нова Загора)



ГС:Мустафа Шефкет - Кърджали



АС:Ариф Садула - Кърджали



АС:Исмет Юсеин - Кърджали



4-ти съдия:Христос Паликаров - Пловдив



Делегат:Стойчо Стоев - Кърджали



ФК“Сокол“(Марково) – ФК“Родопа-Смолян“(Смолян)



ГС:Иван Пенчев – Стара Загора



АС:Красимир Енев – Стара Загора



АС:Калоян Александров – Стара Загора



4-ти съдия:Тодор Тодоров - Пловдив



Делегат:Христо Христов – Стара Загора



СК при ЗС на БФС – Пловдив си запазва правото на промени