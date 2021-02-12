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|Железов свири отложен мач на Марица, пратиха Карамфилов на стадион "Тодор Диев"
Зоналният съвет на БФС - Пловдив обяви съдийските назначения за отложените мачове от Трета лига - Югоизточна група.
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13.02./събота/2021 г. – 14:00 часа
ФК“Димитровград 1947“(Димитровград) – ПФК“Марица 1921“(Пловдив)
ГС:Валентин Железов - Бургас
АС:Динко Стоянов - Бургас
АС:Димо Стоянов - Бургас
4-ти съдия:Николай Николов - Хасково
Делегат:Димитър Дончев - Бургас
ПФК“Спартак Пловдив 1947“(Пловдив) – ОФК“Хасково“(Хасково)
ГС:Альоша Карамфилов - Ямбол
АС:Добромир Араванов - Ямбол
АС:Емил Иванов - Ямбол
4-ти съдия:Николай Запрянов - Пловдив
Делегат:Георги Христов - Ямбол
ФК“Верея Стара Загора“(Стара Загора) – ОФК“Левски“(Карлово)
ГС:Петър Аспарухов - Бургас
АС:Васил Шавов - Бургас
АС:Христо Георгиев - Бургас
4-ти съдия:Павел Попов – Стара Загора
Делегат:Калчо Домусчиев - Бургас
ОФК“Гигант“(Съединение) – ФК“Загорец“(Нова Загора)
ГС:Мустафа Шефкет - Кърджали
АС:Ариф Садула - Кърджали
АС:Исмет Юсеин - Кърджали
4-ти съдия:Христос Паликаров - Пловдив
Делегат:Стойчо Стоев - Кърджали
ФК“Сокол“(Марково) – ФК“Родопа-Смолян“(Смолян)
ГС:Иван Пенчев – Стара Загора
АС:Красимир Енев – Стара Загора
АС:Калоян Александров – Стара Загора
4-ти съдия:Тодор Тодоров - Пловдив
Делегат:Христо Христов – Стара Загора
СК при ЗС на БФС – Пловдив си запазва правото на промени
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