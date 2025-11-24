Иван Кочев: През зимната пауза ще надградим, за да сме още по-силни през пролетта

© Plovdiv24.bg Марица (Милево) победи Нефтохимик с 3:1 в мач от Югоизточната Трета лига. На тима предстоят два мача до края на годината – Областен финал за Купата на Аматьорската лига срещу Марица (Пловдив) и последен двубой за първенство – следващата събота срещу дубъла на Локомотив Пловдив.



"Изиграхме добър мач, за който поздравявам моя отбор. Стана много хубав мач за нивото на Трета лига. Впечатлен съм и от младите момчета на Нефтохимик – пожелавам им успех и бъдещо развитие. Нека продължават по същия начин“, коментира старши треньорът Иван Кочев пред официалния сайт на Марица (Милево).



"Искам да завършим подобаващо сезона. Първо е финалът за Аматьорската купа с Марица Пловдив, но има време до него. Вече казах, че сме подготвени за цикъл сряда-събота, така че за нас няма никакъв проблем да играем така“, добави още наставникът.



"След това през зимната пауза ще опитаме да надградим постигнатото и през пролетта да сме още по-силни“, завърши Иван Кочев.