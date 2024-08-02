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Ето кои съдии откриват сезона в Трета лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:14Коментари (0)222
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Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за първия кръг от новия сезон на Югоизточната трета лига.

Ето и назначенията:

03.08./Събота/ 2024г. – 18:30ч.

ФК "Марица-Милево" (Милево) – ФК “ Димитровград 1947 “  (Димитровград)

ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора

АС: Костадин Керацов – Стара Загора

АС: Виктор Динев – Стара Загора

4-ти съдия: Васил Пеев - Пловдив

Делегат: Красимир Енев – Стара Загора

ОФК “ Гигант“ (Съединение) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)

ГС: Димо Димов - Сливен

АС: Милен Митев – Стара Загора

АС: Станимир Стоилов – Стара Загора

4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив

Делегат: Пламен Петров – Сливен

ФК " Свиленград “ (Свиленград) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)

ГС: Николай Марков – Пловдив

АС: Атанас Пилатов – Пловдив

АС: Теодор Цветков – Пловдив

4-ти съдия: Боян Славков – Пловдив

Делегат: Васил Петров – Пловдив

ФК “ Атлетик“ (Куклен) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)

ГС: Иван Петров - Ямбол

АС: Станимир Илков - Бургас

АС: Васил Шавов - Бургас

4-ти съдия: Марио Генчев - Пловдив

Делегат: Георги Христов – Ямбол

ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) - ФК "Секирово“ (Раковски)

ГС: Денислав Сталев - Пловдив

АС: Цветан Горанов - Пловдив

АС: Желязко Пилатов - Пловдив

4-ти съдия: Жельо Ненчев - Бургас

Делегат: Стоян Вътев – Бургас

ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ФК “ Асеновец 2005“(Асеновград)

ГС: Павлин Тютюнджиян - Бургас

АС: Владимир Григоров - Ямбол

АС: Стоян Зафиров - Ямбол

4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора

Делегат: Калчо Домусчиев – Бургас

ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ОФК “ Левски“ (Карлово)

ГС: Николай Иванов - Пловдив

АС: Антоан Миленов - Пловдив

АС: Божидар Тодоров - Пловдив

4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора

Делегат: Георги Хаджийски – Пловдив

ФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)

ГС: Николай Николов - Хасково

АС: Юсуф Караали - Кърджали

АС: Николай Колчев - Хасково

4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян

Делегат: Димчо Марков – Хасково

04.08./Неделя/2024г. – 18:30 часа

ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив) - ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)

ГС: Николай Запрянов - Пловдив

АС: Месут Ахмедов - Пловдив

АС: Атанас Атанасов - Пловдив

4-ти съдия: Васил Пеев - Пловдив

Делегат: Васил Николов - Пловдив

06.08./Вторник/2024г. – 19:00 часа

ПФК " Ботев“  III (Пловдив) - ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)

ГС: Тодор Тодоров - Пловдив

АС: Светослав Енчев - Пловдив

АС: Стоян Петров - Пловдив

4-ти съдия: Николай Иванов - Пловдив

Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив
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