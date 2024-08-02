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|Ето кои съдии откриват сезона в Трета лига
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за първия кръг от новия сезон на Югоизточната трета лига.
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Ето и назначенията:
03.08./Събота/ 2024г. – 18:30ч.
ФК "Марица-Милево" (Милево) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)
ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора
АС: Костадин Керацов – Стара Загора
АС: Виктор Динев – Стара Загора
4-ти съдия: Васил Пеев - Пловдив
Делегат: Красимир Енев – Стара Загора
ОФК “ Гигант“ (Съединение) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)
ГС: Димо Димов - Сливен
АС: Милен Митев – Стара Загора
АС: Станимир Стоилов – Стара Загора
4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив
Делегат: Пламен Петров – Сливен
ФК " Свиленград “ (Свиленград) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)
ГС: Николай Марков – Пловдив
АС: Атанас Пилатов – Пловдив
АС: Теодор Цветков – Пловдив
4-ти съдия: Боян Славков – Пловдив
Делегат: Васил Петров – Пловдив
ФК “ Атлетик“ (Куклен) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)
ГС: Иван Петров - Ямбол
АС: Станимир Илков - Бургас
АС: Васил Шавов - Бургас
4-ти съдия: Марио Генчев - Пловдив
Делегат: Георги Христов – Ямбол
ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) - ФК "Секирово“ (Раковски)
ГС: Денислав Сталев - Пловдив
АС: Цветан Горанов - Пловдив
АС: Желязко Пилатов - Пловдив
4-ти съдия: Жельо Ненчев - Бургас
Делегат: Стоян Вътев – Бургас
ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ФК “ Асеновец 2005“(Асеновград)
ГС: Павлин Тютюнджиян - Бургас
АС: Владимир Григоров - Ямбол
АС: Стоян Зафиров - Ямбол
4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора
Делегат: Калчо Домусчиев – Бургас
ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ОФК “ Левски“ (Карлово)
ГС: Николай Иванов - Пловдив
АС: Антоан Миленов - Пловдив
АС: Божидар Тодоров - Пловдив
4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора
Делегат: Георги Хаджийски – Пловдив
ФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)
ГС: Николай Николов - Хасково
АС: Юсуф Караали - Кърджали
АС: Николай Колчев - Хасково
4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян
Делегат: Димчо Марков – Хасково
04.08./Неделя/2024г. – 18:30 часа
ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив) - ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)
ГС: Николай Запрянов - Пловдив
АС: Месут Ахмедов - Пловдив
АС: Атанас Атанасов - Пловдив
4-ти съдия: Васил Пеев - Пловдив
Делегат: Васил Николов - Пловдив
06.08./Вторник/2024г. – 19:00 часа
ПФК " Ботев“ III (Пловдив) - ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)
ГС: Тодор Тодоров - Пловдив
АС: Светослав Енчев - Пловдив
АС: Стоян Петров - Пловдив
4-ти съдия: Николай Иванов - Пловдив
Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив
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