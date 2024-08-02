Ето кои съдии откриват сезона в Трета лига

© Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за първия кръг от новия сезон на Югоизточната трета лига.



Ето и назначенията:



03.08./Събота/ 2024г. – 18:30ч.



ФК "Марица-Милево" (Милево) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)



ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора



АС: Костадин Керацов – Стара Загора



АС: Виктор Динев – Стара Загора



4-ти съдия: Васил Пеев - Пловдив



Делегат: Красимир Енев – Стара Загора



ОФК “ Гигант“ (Съединение) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)



ГС: Димо Димов - Сливен



АС: Милен Митев – Стара Загора



АС: Станимир Стоилов – Стара Загора



4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив



Делегат: Пламен Петров – Сливен



ФК " Свиленград “ (Свиленград) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)



ГС: Николай Марков – Пловдив



АС: Атанас Пилатов – Пловдив



АС: Теодор Цветков – Пловдив



4-ти съдия: Боян Славков – Пловдив



Делегат: Васил Петров – Пловдив



ФК “ Атлетик“ (Куклен) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)



ГС: Иван Петров - Ямбол



АС: Станимир Илков - Бургас



АС: Васил Шавов - Бургас



4-ти съдия: Марио Генчев - Пловдив



Делегат: Георги Христов – Ямбол



ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) - ФК "Секирово“ (Раковски)



ГС: Денислав Сталев - Пловдив



АС: Цветан Горанов - Пловдив



АС: Желязко Пилатов - Пловдив



4-ти съдия: Жельо Ненчев - Бургас



Делегат: Стоян Вътев – Бургас



ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ФК “ Асеновец 2005“(Асеновград)



ГС: Павлин Тютюнджиян - Бургас



АС: Владимир Григоров - Ямбол



АС: Стоян Зафиров - Ямбол



4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора



Делегат: Калчо Домусчиев – Бургас



ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ОФК “ Левски“ (Карлово)



ГС: Николай Иванов - Пловдив



АС: Антоан Миленов - Пловдив



АС: Божидар Тодоров - Пловдив



4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора



Делегат: Георги Хаджийски – Пловдив



ФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)



ГС: Николай Николов - Хасково



АС: Юсуф Караали - Кърджали



АС: Николай Колчев - Хасково



4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян



Делегат: Димчо Марков – Хасково



04.08./Неделя/2024г. – 18:30 часа



ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив) - ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)



ГС: Николай Запрянов - Пловдив



АС: Месут Ахмедов - Пловдив



АС: Атанас Атанасов - Пловдив



4-ти съдия: Васил Пеев - Пловдив



Делегат: Васил Николов - Пловдив



06.08./Вторник/2024г. – 19:00 часа



ПФК " Ботев“ III (Пловдив) - ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)



ГС: Тодор Тодоров - Пловдив



АС: Светослав Енчев - Пловдив



АС: Стоян Петров - Пловдив



4-ти съдия: Николай Иванов - Пловдив



Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив