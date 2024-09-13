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|Ето кой ще свири дербито Марица - Спартак в Трета лига
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за предстоящия 7 кръг в Югоизточната трета лига.
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Ето и нарядите на съдиите:
14.09./Събота/ 2024г. – 16:00 ч.
ФК “ Атлетик“ (Куклен) - ОФК “ Гигант“(Съединение)
ГС: Тодор Тодоров - Пловдив
АС: Стоян Стоянов - Пловдив
АС: Валентин Атанасов - Пловдив
4-ти съдия: Петър Мечев - Пловдив
Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив
14.09./Събота/ 2024г. – 17:00 ч.
ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) -ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)
ГС: Любомир Александров - Хасково
АС: Владимир Хубенов - Кърджали
АС: Юсуф Караали - Кърджали
4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали
Делегат: Стойчо Стоев – Кърджали
ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) - ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)
ГС: Иван Петров - Ямбол
АС: Светослав Енчев - Пловдив
АС: Яни Дончев - Ямбол
4-ти съдия: Мюмюн Сар - Бургас
Делегат: Николай Костадинов – Ямбол
ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ФК "Марица-Милево" (Милево)
ГС: Боян Славков - Пловдив
АС:Иван Копчев - Пловдив
АС: Симеон Сталев - Пловдив
4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора
Делегат: Георги Карушев – Пловдив
ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)
ГС: Петър Янков – Стара Загора
АС:Милен Митев – Стара Загора
АС: Кристиян Петров – Стара Загора
4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора
Делегат: Красимир Енев – Стара Загора
ПФК " Ботев“ III (Пловдив) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)
ГС: Николай Марков - Пловдив
АС: Екатерина Маринова - Пловдив
АС: Лилия Думбалакова - Пловдив
4-ти съдия: Виктор Коцев - Пловдив
Делегат: Румен Държиков – Пловдив
ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)
ГС: Георги Иванов - Пловдив
АС:Георги Димчев - Пловдив
АС: Стоян Петров - Пловдив
4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив
Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив
ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) - ФК "Секирово“ (Раковски)
ГС: Николай Запрянов - Пловдив
АС: Иван Беделев - Пловдив
АС: Теодор Цветков - Пловдив
4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян
Делегат: Гошо Горанов – Пловдив
ОФК “ Левски“(Карлово) - ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)
ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора
АС:Ириней Бодуров - Пловдив
АС: Божидар Тодоров - Пловдив
4-ти съдия: Васил Пеев - Пловдив
Делегат:Ташо Терзиев – Стара Загора
14.09./Събота/ 2024г. – 18:00 ч.
ОФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)
ГС: Димо Димов - Сливен
АС: Станимир Трифонов - Сливен
АС: Валери Вълков - Сливен
4-ти съдия: Александър Аргиров - Бургас
Делегат: Радостин Бончев – Пловдив
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