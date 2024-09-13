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Ето кой ще свири дербито Марица - Спартак в Трета лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:11Коментари (0)404
© ПФК Марица
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за предстоящия 7 кръг в Югоизточната трета лига.

Ето и нарядите на съдиите:

14.09./Събота/ 2024г. – 16:00 ч.

ФК “ Атлетик“ (Куклен) - ОФК “ Гигант“(Съединение)

ГС: Тодор Тодоров - Пловдив

АС: Стоян Стоянов - Пловдив

АС: Валентин Атанасов - Пловдив

4-ти съдия: Петър Мечев - Пловдив

Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив  

14.09./Събота/ 2024г. – 17:00 ч.

ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) -ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)

ГС: Любомир Александров - Хасково

АС: Владимир Хубенов - Кърджали

АС: Юсуф Караали - Кърджали

4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали

Делегат: Стойчо Стоев – Кърджали

ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) - ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)

ГС: Иван Петров - Ямбол

АС: Светослав Енчев - Пловдив

АС: Яни Дончев - Ямбол

4-ти съдия: Мюмюн Сар - Бургас

Делегат: Николай Костадинов – Ямбол

ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ФК "Марица-Милево" (Милево)

ГС: Боян Славков - Пловдив

АС:Иван Копчев - Пловдив

АС: Симеон Сталев - Пловдив

4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора

Делегат: Георги Карушев – Пловдив

ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)

ГС: Петър Янков – Стара Загора

АС:Милен Митев – Стара Загора

АС: Кристиян Петров – Стара Загора

4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора

Делегат: Красимир Енев – Стара Загора

ПФК " Ботев“  III (Пловдив) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)

ГС: Николай Марков - Пловдив

АС: Екатерина Маринова - Пловдив

АС: Лилия Думбалакова - Пловдив

4-ти съдия: Виктор Коцев - Пловдив

Делегат: Румен Държиков – Пловдив

ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)

ГС: Георги Иванов - Пловдив

АС:Георги Димчев - Пловдив

АС: Стоян Петров - Пловдив

4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив

Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив

ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) - ФК "Секирово“ (Раковски)

ГС: Николай Запрянов - Пловдив

АС: Иван Беделев - Пловдив

АС: Теодор Цветков - Пловдив

4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян

Делегат: Гошо Горанов – Пловдив

ОФК “ Левски“(Карлово) - ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)

ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора

АС:Ириней Бодуров - Пловдив

АС: Божидар Тодоров - Пловдив

4-ти съдия: Васил Пеев - Пловдив

Делегат:Ташо Терзиев – Стара Загора

14.09./Събота/ 2024г. – 18:00 ч.

 ОФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)

ГС: Димо Димов - Сливен

АС: Станимир Трифонов - Сливен

АС: Валери Вълков - Сливен

4-ти съдия: Александър Аргиров - Бургас

Делегат: Радостин Бончев – Пловдив
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