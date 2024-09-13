Ето кой ще свири дербито Марица - Спартак в Трета лига

© ПФК Марица Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за предстоящия 7 кръг в Югоизточната трета лига.



Ето и нарядите на съдиите:



14.09./Събота/ 2024г. – 16:00 ч.



ФК “ Атлетик“ (Куклен) - ОФК “ Гигант“(Съединение)



ГС: Тодор Тодоров - Пловдив



АС: Стоян Стоянов - Пловдив



АС: Валентин Атанасов - Пловдив



4-ти съдия: Петър Мечев - Пловдив



Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив



14.09./Събота/ 2024г. – 17:00 ч.



ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) -ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)



ГС: Любомир Александров - Хасково



АС: Владимир Хубенов - Кърджали



АС: Юсуф Караали - Кърджали



4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали



Делегат: Стойчо Стоев – Кърджали



ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) - ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)



ГС: Иван Петров - Ямбол



АС: Светослав Енчев - Пловдив



АС: Яни Дончев - Ямбол



4-ти съдия: Мюмюн Сар - Бургас



Делегат: Николай Костадинов – Ямбол



ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ФК "Марица-Милево" (Милево)



ГС: Боян Славков - Пловдив



АС:Иван Копчев - Пловдив



АС: Симеон Сталев - Пловдив



4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора



Делегат: Георги Карушев – Пловдив



ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)



ГС: Петър Янков – Стара Загора



АС:Милен Митев – Стара Загора



АС: Кристиян Петров – Стара Загора



4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора



Делегат: Красимир Енев – Стара Загора



ПФК " Ботев“ III (Пловдив) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)



ГС: Николай Марков - Пловдив



АС: Екатерина Маринова - Пловдив



АС: Лилия Думбалакова - Пловдив



4-ти съдия: Виктор Коцев - Пловдив



Делегат: Румен Държиков – Пловдив



ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)



ГС: Георги Иванов - Пловдив



АС:Георги Димчев - Пловдив



АС: Стоян Петров - Пловдив



4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив



Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив



ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) - ФК "Секирово“ (Раковски)



ГС: Николай Запрянов - Пловдив



АС: Иван Беделев - Пловдив



АС: Теодор Цветков - Пловдив



4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян



Делегат: Гошо Горанов – Пловдив



ОФК “ Левски“(Карлово) - ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)



ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора



АС:Ириней Бодуров - Пловдив



АС: Божидар Тодоров - Пловдив



4-ти съдия: Васил Пеев - Пловдив



Делегат:Ташо Терзиев – Стара Загора



14.09./Събота/ 2024г. – 18:00 ч.



ОФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)



ГС: Димо Димов - Сливен



АС: Станимир Трифонов - Сливен



АС: Валери Вълков - Сливен



4-ти съдия: Александър Аргиров - Бургас



Делегат: Радостин Бончев – Пловдив