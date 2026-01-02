ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Играл в четирите пловдивски клуба напусна Спартак и бе представен от "секирите"
Автор: Стойчо Генов 12:11Коментари (0)157
©
Ръководството на играещия в Трета лига - Югоизточна група отбор на Секирово (Раковски) представи трето зимно ново попълнение.

В отбора се завръща един от най-качествените футболисти в първенството - Илиян Йорданов. За последно 36-годишният нападател се състезаваше за тима на Спартак (Пловдив), където игра и като ляв бек.

Илиян Йорданов е един от малкото футболисти, записали "Голям шлем" от мачове с четирите пловдивски клуба - Ботев, Локомотив, Спартак и Марица. В кариерата си той е бил още част от Левски (София), Царско село, Верея (Стара Загора), Любимец, турския Денизлиспор и Борац Чачак от Сърбия.

Преди Илиян Йорданов ФК Секирово привлече още един футболист от Спартак (Пловдив) - защитникът Тодор Танчев, както и юношата на Локомотив Пловдив Тони Лесов, който до този момент играеше за втория отбор на "смърфовете".
Още по темата: общо новини по темата: 1087
02.01.2026
29.12.2025
28.12.2025
23.12.2025
17.12.2025
15.12.2025
предишна страница [ 1/182 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Спартак (Пловдив) обяви раздяла с трима от своите футболисти
 Асеновградското торпедо напусна Спартак и се върна при "секирите"
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: