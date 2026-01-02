Играл в четирите пловдивски клуба напусна Спартак и бе представен от "секирите"

© Ръководството на играещия в Трета лига - Югоизточна група отбор на Секирово (Раковски) представи трето зимно ново попълнение.



В отбора се завръща един от най-качествените футболисти в първенството - Илиян Йорданов. За последно 36-годишният нападател се състезаваше за тима на Спартак (Пловдив), където игра и като ляв бек.



Илиян Йорданов е един от малкото футболисти, записали "Голям шлем" от мачове с четирите пловдивски клуба - Ботев, Локомотив, Спартак и Марица. В кариерата си той е бил още част от Левски (София), Царско село, Верея (Стара Загора), Любимец, турския Денизлиспор и Борац Чачак от Сърбия.



Преди Илиян Йорданов ФК Секирово привлече още един футболист от Спартак (Пловдив) - защитникът Тодор Танчев, както и юношата на Локомотив Пловдив Тони Лесов, който до този момент играеше за втория отбор на "смърфовете".