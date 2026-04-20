Треньорът на Марица (Милево) Иван Кочев призна, че възпитаниците му имат натрупана умора от мачовете и трябва да използва максимално добре малкото време, за да се възстановят за следващия двубой. Легендата на Ботев (Пловдив) коментира състоянието на своя тим след победата над Несебър с 1:0 в двубой от 30-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Единственото попадение реализира Диян Чойнев през второто полувреме.

"Искам да започна с думите - аплодисменти за моите футболисти! За желанието и старанието, което показаха срещу лидера в групата. Ние играхме буквално преди 72 часа за Купата на Аматьорската лига и на практика нямахме време за възстановяване. ОФК Несебър игра за последно на 8 април… има разлика“, заяви Иван Кочев пред официалния клубен сайт.

"Имаше слухове, че ще легнем на Несебър, но не ме познават, не познават нашия клуб! Нашата цел е да се развиваме, да продължаваме да следваме пътя си и ние го правим. Това са серия от мачове срещу сериозни противници, от които можем само да спечелим и да трупаме опит“, добави бившият защитник.

"Сега най-важното е да възстановим момчетата, защото този път ще имаме малко повече време до следващия мач. И се готвим за Спартак (Пловдив)“, завърши Иван Кочев.