Спортните новини: Днес (7) | Вчера (15)
Популярно име стана голям шеф на Асеновец, обяви за каква кауза ще работи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:59
©
Популярно име стана голям шеф на третодивизионния Асеновец (Асеновград). Става въпрос за бившия футболист на Левски, Славия и Черноморец (Бургас) Джунейт Яшар. Той пое поста на изпълнителен директор в клуба от Асеновград.

Яшар е добре познато име в българския футбол. Родом от Асеновград, той започва своя път именно в школата на Асеновец, преди да направи крачка към големия футбол.

В своята професионална кариера е носил екипите на едни от най-утвърдените клубове в България - Левски (София), Славия (София) и Черноморец (Бургас), а в по-късен етап играе в първа професионална лига за амбициозния тим на Крумовград.

На всяко място той оставя следа със своята борбеност, дисциплина и лидерски качества. Завръща се в родния Асеновград, за да помогне на отбора със своя опит и характер.

Сега, в ролята на изпълнителен директор, Джунейт Яшар ще приложи натрупаните знания и професионализъм, за да допринесе за развитието на клуба и неговата школа, обявиха от ФК Асеновец.

"За мен е огромна чест да бъда част от ФК Асеновец в тази отговорна роля. Клубът винаги е бил повече от футболна емблема – той е спортен символ на нашия град и нашата сплотена общност. Заедно с ръководството, треньорите, футболистите и феновете ще работим за бъдеще, с което Асеновград да се гордее“, сподели пред официалния клубен сайт Джунейт Яшар.
