ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (17) | Вчера (19)
Карагарен свири на Локо, пловдивчанин от Първа лига на Несебър
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:36Коментари (0)235
©
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия кръг в Югоизточната трета лига.

30.03./Събота/2024 г. – 15:00 часа

ОФК “ Левски“ (Карлово) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)

ГС: Петър Аспарухов - Бургас

АС: Ганчо Джевелеков - Бургас

АС: Владимир Григоров - Ямбол

4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив

Делегат: Валентин Пеев –  Бургас

ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)

ГС: Павлин Тютюнджиян - Бургас

АС: Христо Стоянов - Сливен

АС: Георги Ненчев - Бургас

4-ти съдия: Марио Генчев - Пловдив

Делегат: Димчо Кацаров – Бургас

ОФК “ Гигант“ (Съединение) - ФК" Созопол“ (Созопол)

ГС: Любомир Александров - Хасково

АС: Владимир Хубенов - Кърджали

АС: Юсуф Караали - Кърджали

4-ти съдия: Адриян Сюрджиев - Смолян

Делегат: Сергей Карафейзиев – Кърджали

ФК "Секирово“ (Раковски) - ПФК “ Берое “ II (Стара Загора)

ГС: Николай Николов - Хасково

АС: Желязко Атанасов - Хасково

АС: Иван Чобанов - Пловдив

4-ти съдия: Кристиан Хубенов - Пловдив

Делегат: Иван Николов – Хасково

ФК “ Сливен “ (Сливен) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)

ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора

АС: Костадин Керацов – Стара Загора

АС: Станимир Стоилов – Стара Загора

4-ти съдия: Мюмюн Сар - Бургас

Делегат: Донка Желева – Стара Загора

ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ОФК “ Несебър“ (Несебър)

ГС: Кристиян Колев - Пловдив

АС: Иван Копчев - Пловдив

АС: Желязко Пилатов - Пловдив

4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали

Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив

ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)

ГС: Тодор Тодоров - Пловдив

АС: Лилия Думбалакова - Пловдив

АС: Иван Беделев - Пловдив

4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол

Делегат: Любен Жилков – Пловдив

ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ПФК " Ботев“  II (Пловдив)

ГС: Иван Петров - Ямбол

АС: Стоян Зафиров - Ямбол

АС: Яни Дончев - Ямбол

4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора

Делегат: Димитър Янев – Ямбол

ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)

ГС: Камен Терзиев – Стара Загора

АС: Милен Митев – Стара Загора

АС: Кристиян Петров – Стара Загора

4-ти съдия: Жельо Ненчев - Бургас

Делегат: Петко Петков – Стара Загора

31.03./Неделя/2024 г. – 17:00 часа

ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив) - ФК “ Сокол“ (Марково)

ГС: Рюстем Карагарен - Пловдив

АС: Божидар Тодоров - Пловдив

АС: Валентин Атанасов - Пловдив

4-ти съдия: Михаела Тихова - Пловдив

Делегат: Милко Якимов - Пловдив
Още по темата: общо новини по темата: 751
28.03.2024
27.03.2024
25.03.2024
25.03.2024
25.03.2024
22.03.2024
предишна страница [ 1/126 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Пловдив домакин на турнир от държавното по волейбол до 20 години
 В Испания: Скоростта на велик Димитров изгони Алкарас от Маями
 Децата на Локо с успех над Ботев
 Емблемата на ПФК Ботев заблестя на "Колежа"
 Черно море притеснени от съдията на мача с Ботев
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: