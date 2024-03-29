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|Карагарен свири на Локо, пловдивчанин от Първа лига на Несебър
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия кръг в Югоизточната трета лига.
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30.03./Събота/2024 г. – 15:00 часа
ОФК “ Левски“ (Карлово) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)
ГС: Петър Аспарухов - Бургас
АС: Ганчо Джевелеков - Бургас
АС: Владимир Григоров - Ямбол
4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив
Делегат: Валентин Пеев – Бургас
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)
ГС: Павлин Тютюнджиян - Бургас
АС: Христо Стоянов - Сливен
АС: Георги Ненчев - Бургас
4-ти съдия: Марио Генчев - Пловдив
Делегат: Димчо Кацаров – Бургас
ОФК “ Гигант“ (Съединение) - ФК" Созопол“ (Созопол)
ГС: Любомир Александров - Хасково
АС: Владимир Хубенов - Кърджали
АС: Юсуф Караали - Кърджали
4-ти съдия: Адриян Сюрджиев - Смолян
Делегат: Сергей Карафейзиев – Кърджали
ФК "Секирово“ (Раковски) - ПФК “ Берое “ II (Стара Загора)
ГС: Николай Николов - Хасково
АС: Желязко Атанасов - Хасково
АС: Иван Чобанов - Пловдив
4-ти съдия: Кристиан Хубенов - Пловдив
Делегат: Иван Николов – Хасково
ФК “ Сливен “ (Сливен) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)
ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора
АС: Костадин Керацов – Стара Загора
АС: Станимир Стоилов – Стара Загора
4-ти съдия: Мюмюн Сар - Бургас
Делегат: Донка Желева – Стара Загора
ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ОФК “ Несебър“ (Несебър)
ГС: Кристиян Колев - Пловдив
АС: Иван Копчев - Пловдив
АС: Желязко Пилатов - Пловдив
4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали
Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив
ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)
ГС: Тодор Тодоров - Пловдив
АС: Лилия Думбалакова - Пловдив
АС: Иван Беделев - Пловдив
4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол
Делегат: Любен Жилков – Пловдив
ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ПФК " Ботев“ II (Пловдив)
ГС: Иван Петров - Ямбол
АС: Стоян Зафиров - Ямбол
АС: Яни Дончев - Ямбол
4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора
Делегат: Димитър Янев – Ямбол
ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Камен Терзиев – Стара Загора
АС: Милен Митев – Стара Загора
АС: Кристиян Петров – Стара Загора
4-ти съдия: Жельо Ненчев - Бургас
Делегат: Петко Петков – Стара Загора
31.03./Неделя/2024 г. – 17:00 часа
ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив) - ФК “ Сокол“ (Марково)
ГС: Рюстем Карагарен - Пловдив
АС: Божидар Тодоров - Пловдив
АС: Валентин Атанасов - Пловдив
4-ти съдия: Михаела Тихова - Пловдив
Делегат: Милко Якимов - Пловдив
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