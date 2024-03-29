Карагарен свири на Локо, пловдивчанин от Първа лига на Несебър

© Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия кръг в Югоизточната трета лига.



30.03./Събота/2024 г. – 15:00 часа



ОФК “ Левски“ (Карлово) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)



ГС: Петър Аспарухов - Бургас



АС: Ганчо Джевелеков - Бургас



АС: Владимир Григоров - Ямбол



4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив



Делегат: Валентин Пеев – Бургас



ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)



ГС: Павлин Тютюнджиян - Бургас



АС: Христо Стоянов - Сливен



АС: Георги Ненчев - Бургас



4-ти съдия: Марио Генчев - Пловдив



Делегат: Димчо Кацаров – Бургас



ОФК “ Гигант“ (Съединение) - ФК" Созопол“ (Созопол)



ГС: Любомир Александров - Хасково



АС: Владимир Хубенов - Кърджали



АС: Юсуф Караали - Кърджали



4-ти съдия: Адриян Сюрджиев - Смолян



Делегат: Сергей Карафейзиев – Кърджали



ФК "Секирово“ (Раковски) - ПФК “ Берое “ II (Стара Загора)



ГС: Николай Николов - Хасково



АС: Желязко Атанасов - Хасково



АС: Иван Чобанов - Пловдив



4-ти съдия: Кристиан Хубенов - Пловдив



Делегат: Иван Николов – Хасково



ФК “ Сливен “ (Сливен) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)



ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора



АС: Костадин Керацов – Стара Загора



АС: Станимир Стоилов – Стара Загора



4-ти съдия: Мюмюн Сар - Бургас



Делегат: Донка Желева – Стара Загора



ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ОФК “ Несебър“ (Несебър)



ГС: Кристиян Колев - Пловдив



АС: Иван Копчев - Пловдив



АС: Желязко Пилатов - Пловдив



4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали



Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив



ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)



ГС: Тодор Тодоров - Пловдив



АС: Лилия Думбалакова - Пловдив



АС: Иван Беделев - Пловдив



4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол



Делегат: Любен Жилков – Пловдив



ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ПФК " Ботев“ II (Пловдив)



ГС: Иван Петров - Ямбол



АС: Стоян Зафиров - Ямбол



АС: Яни Дончев - Ямбол



4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора



Делегат: Димитър Янев – Ямбол



ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)



ГС: Камен Терзиев – Стара Загора



АС: Милен Митев – Стара Загора



АС: Кристиян Петров – Стара Загора



4-ти съдия: Жельо Ненчев - Бургас



Делегат: Петко Петков – Стара Загора



31.03./Неделя/2024 г. – 17:00 часа



ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив) - ФК “ Сокол“ (Марково)



ГС: Рюстем Карагарен - Пловдив



АС: Божидар Тодоров - Пловдив



АС: Валентин Атанасов - Пловдив



4-ти съдия: Михаела Тихова - Пловдив



Делегат: Милко Якимов - Пловдив