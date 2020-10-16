БФС - Пловдив определи реферите за мачовете от 11-ия кръг в Трета лига

© Plovdiv24.bg Зоналния съвет на БФС - Пловдив обяви днес съдийските назначения за всички двубои от 11-ия кръг в Трета лига - Югоизточна група.



11 кръг – 17.10.2020 година – 16:00 часа



17.10./събота/2020 г. – 16:00 часа



ФК“Розова Долина“(Казанлък) – ОФК“Левски“(Карлово



ГС: Мюмюн Сар - Бургас, АС: Васил Шавов - Бургас, АС: Ганчо Джевелеков - Бургас, 4-ти съдия: Павел Попов – Стара Загора, Делегат:Румен Величков - Бургас



ОФК“Несебър“(Несебър) – ПФК“Спартак Пловдив 1947“(Пловдив)



ГС: Димо Димов - Сливен, АС: Деян Стойнов - Сливен, АС:Добри Добрев - Сливен, 4-ти съдия:Светослав Лазаров - Бургас, Делегат:Радостин Бончев - Сливен



ПФК“Марица 1921“(Пловдив) – ФК“Загорец“(Нова Загора) - ОТЛОЖЕН



ФК“Верея Стара Загора“(Стара Загора) – ФК“Димитровград 1947“(Димитровград)



ГС:Апостол Иванов - Пловдив, АС:Константин Стаматов - Пловдив, АС:Владимир Лазаров - Пловдив, 4-ти съдия:Стилиян Димитров - Хасково, Делегат:Трендафил Думбалаков - Пловдив



ФК“Борислав 2009“(Първомай) – ФК“Родопа-Смолян“(Смолян)



ГС:Павлин Тютюнджиян - Бургас, АС:Мирслав Желев - Бургас, АС:Димо Стоянов - Бургас, 4-ти съдия:Емил Бойчев - Хасково, Делегат:Димитър Дончев - Бургас



ФК“Ямбол 1915“(Ямбол) – ПФК“Карнобат“(Карнобат)



ГС:Тодор Тодоров - Пловдив, АС:Светослав Енчев - Пловдив, АС:Иван Чобанов - Пловдив, 4-ти съдия:Альоша Карамфилов - Ямбол, Делегат:Милко Якимов - Пловдив



ОФК“Хасково“(Хасково) – ФК“Черноморец 1919“(Бургас)



ГС:Неделчо Гаджалов - Пловдив, АС:Георги Димчев - Пловдив, АС:Антоан Миленов - Пловдив, 4-ти съдия:Николай Николов - Хасково, Делегат:Цветан Гърдев - Пловдив



ФК “Атлетик“ (Куклен) – ФК “Сокол“ (Марково)



ГС:Мустафа Шефкет - Кърджали, АС:Владимир Хубенов - Кърджали, АС:Недялко Драганов - Кърджали, 4-ти съдия:Николай Запрянов - Пловдив, Делегат:Николай Генков - Кърджали



ОФК“Гигант“(Съединение) – ФК“Извор“(Горски Извор)



ГС:Стефан Стефанов – Стара Загора, АС:Стефан Георгиев - Стара Загора, АС:Никола Калчев – Стара Загора, 4-ти съдия:Георги Стоянов - Пловдив, Делегат:Петко Петков – Стара Загора



СК при ЗС на БФС – Пловдив си запазва правото на промени