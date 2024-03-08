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|Съдии от Сливен свирят на Спартак и Несебър
Съдийската комисия към Зоналния съвет на БФС - Пловдив определи нарядите за предстоящия кръг в Югоизточната трета лига.
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Впечатление прави, че двубоите на лидерите Несебър и Спартак ще бъдат ръководени от съдии от Сливен.
Ето и пълните наряди:
09.03./Събота/2024 г. – 15.00ч.
ПФК " Ботев“ II (Пловдив) - ОФК “ Левски“ (Карлово)
ГС: Николай Запрянов - Пловдив
АС: Георги Димчев - Пловдив
АС: Иван Чобанов - Пловдив
4-ти съдия: Кристиан Хубенов - Пловдив
Делегат: Тодор Малинов – Пловдив
ФК “ Родопа Смолян “ (Смолян) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Иван Петров - Ямбол
АС: Стоян Зафиров - Ямбол
АС: Яни Дончев - Ямбол
4-ти съдия: Адриян Сюрджиев - Смолян
Делегат: Николай Костадинов - Ямбол
ФК “ Сокол“ (Марково) - ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)
ГС: Камен Терзиев – Стара Загора
АС: Стефан Георгиев – Стара Загора
АС: Кристиян Петров – Стара Загора
4-ти съдия: Михаела Тихова - Пловдив
Делегат: Красимир Енев – Стара Загора
ОФК “ Несебър“ (Несебър) - ФК “ Розова долина “ (Казанлък)
ГС: Стефан Гурков - Сливен
АС: Ангел Илиев - Сливен
АС: Владимир Григоров - Ямбол
4-ти съдия: Мюмюн Сар - Бургас
Делегат: Радостин Бончев – Сливен
ФК “ Саяна Хасково“ (Хасково) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)
ГС: Владимир Вълков - Пловдив
АС: Ириней Бодуров - Пловдив
АС: Теодор Цветков - Пловдив
4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали
Делегат: Гошо Горанов - Пловдив
ПФК “ Берое “ II (Стара Загора) - ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив)
ГС: Петър Аспарухов - Бургас
АС: Ганчо Джевелеков - Бургас
АС: Владимир Минчев - Бургас
4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора
Делегат: Димчо Кацаров – Бургас
ФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)
ГС: Денислав Сталев - Пловдив
АС: Желязко Пилатов - Пловдив
АС: Стоян Петров - Пловдив
4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян - Бургас
Делегат: Даньо Пенев - Пловдив
ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) - ФК “ Сливен “ (Сливен)
ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора
АС: Милен Митев – Стара Загора
АС: Станимир Стоилов – Стара Загора
4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол
Делегат: Христо Христов – Стара Загора
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ОФК “ Гигант“ (Съединение)
ГС: Светослав Лазаров - Бургас
АС: Васил Шавов - Бургас
АС: Станимир Илков - Бургас
4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян
Делегат: Стоян Вътев – Бургас
10.03./Неделя/2024 г. – 15:00 часа
ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК "Секирово“ (Раковски)
ГС: Димо Димов - Сливен
АС: Станимир Трифонов - Сливен
АС: Месут Ахмедов - Пловдив
4-ти съдия: Димитър Сидеров - Пловдив
Делегат: Тихомир Димов - Сливен
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