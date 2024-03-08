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Съдии от Сливен свирят на Спартак и Несебър
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:00Коментари (0)0
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Съдийската комисия към Зоналния съвет на БФС - Пловдив определи нарядите за предстоящия кръг в Югоизточната трета лига.

Впечатление прави, че двубоите на лидерите Несебър и Спартак ще бъдат ръководени от съдии от Сливен.

Ето и пълните наряди:

09.03./Събота/2024 г. – 15.00ч.

ПФК " Ботев“  II (Пловдив) - ОФК “ Левски“ (Карлово)

ГС: Николай Запрянов - Пловдив

АС: Георги Димчев - Пловдив

АС: Иван Чобанов - Пловдив

4-ти съдия: Кристиан Хубенов - Пловдив

Делегат: Тодор Малинов  – Пловдив

ФК “ Родопа Смолян “ (Смолян) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)

ГС: Иван Петров - Ямбол

АС: Стоян Зафиров - Ямбол

АС: Яни Дончев - Ямбол

4-ти съдия: Адриян Сюрджиев - Смолян

Делегат: Николай Костадинов - Ямбол

ФК “ Сокол“ (Марково) - ОФК “ Карнобат “  (Карнобат)

ГС: Камен Терзиев – Стара Загора

АС: Стефан Георгиев – Стара Загора

АС: Кристиян Петров – Стара Загора

4-ти съдия: Михаела Тихова - Пловдив

Делегат: Красимир Енев – Стара Загора

ОФК “ Несебър“ (Несебър) - ФК “ Розова долина “ (Казанлък)

ГС: Стефан Гурков - Сливен

АС: Ангел Илиев - Сливен

АС: Владимир Григоров - Ямбол

4-ти съдия: Мюмюн Сар - Бургас

Делегат: Радостин Бончев – Сливен

ФК “ Саяна Хасково“ (Хасково) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)

ГС: Владимир Вълков - Пловдив

АС: Ириней Бодуров - Пловдив

АС: Теодор Цветков - Пловдив

4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали

Делегат: Гошо Горанов - Пловдив

ПФК “ Берое “ II (Стара Загора) - ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив)

ГС: Петър Аспарухов - Бургас

АС: Ганчо Джевелеков - Бургас

АС: Владимир Минчев - Бургас

4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора

Делегат: Димчо Кацаров – Бургас

ФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Димитровград 1947 “  (Димитровград)

ГС: Денислав Сталев - Пловдив

АС:  Желязко Пилатов - Пловдив

АС: Стоян Петров - Пловдив

4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян - Бургас

Делегат: Даньо Пенев - Пловдив

ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) - ФК “ Сливен “ (Сливен)

ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора

АС: Милен Митев – Стара Загора

АС: Станимир Стоилов – Стара Загора

4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол

Делегат: Христо Христов – Стара Загора

ФК “ Асеновец 2005“  (Асеновград) - ОФК “ Гигант“ (Съединение)

ГС: Светослав Лазаров - Бургас

АС: Васил Шавов - Бургас

АС: Станимир Илков - Бургас

4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян

Делегат: Стоян Вътев – Бургас

10.03./Неделя/2024 г. – 15:00 часа

ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК "Секирово“ (Раковски)

ГС: Димо Димов - Сливен

АС: Станимир Трифонов - Сливен

АС: Месут Ахмедов - Пловдив

4-ти съдия: Димитър Сидеров - Пловдив

Делегат: Тихомир Димов - Сливен
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