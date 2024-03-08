Съдии от Сливен свирят на Спартак и Несебър

© Съдийската комисия към Зоналния съвет на БФС - Пловдив определи нарядите за предстоящия кръг в Югоизточната трета лига.



Впечатление прави, че двубоите на лидерите Несебър и Спартак ще бъдат ръководени от съдии от Сливен.



Ето и пълните наряди:



09.03./Събота/2024 г. – 15.00ч.



ПФК " Ботев“ II (Пловдив) - ОФК “ Левски“ (Карлово)



ГС: Николай Запрянов - Пловдив



АС: Георги Димчев - Пловдив



АС: Иван Чобанов - Пловдив



4-ти съдия: Кристиан Хубенов - Пловдив



Делегат: Тодор Малинов – Пловдив



ФК “ Родопа Смолян “ (Смолян) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)



ГС: Иван Петров - Ямбол



АС: Стоян Зафиров - Ямбол



АС: Яни Дончев - Ямбол



4-ти съдия: Адриян Сюрджиев - Смолян



Делегат: Николай Костадинов - Ямбол



ФК “ Сокол“ (Марково) - ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)



ГС: Камен Терзиев – Стара Загора



АС: Стефан Георгиев – Стара Загора



АС: Кристиян Петров – Стара Загора



4-ти съдия: Михаела Тихова - Пловдив



Делегат: Красимир Енев – Стара Загора



ОФК “ Несебър“ (Несебър) - ФК “ Розова долина “ (Казанлък)



ГС: Стефан Гурков - Сливен



АС: Ангел Илиев - Сливен



АС: Владимир Григоров - Ямбол



4-ти съдия: Мюмюн Сар - Бургас



Делегат: Радостин Бончев – Сливен



ФК “ Саяна Хасково“ (Хасково) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)



ГС: Владимир Вълков - Пловдив



АС: Ириней Бодуров - Пловдив



АС: Теодор Цветков - Пловдив



4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали



Делегат: Гошо Горанов - Пловдив



ПФК “ Берое “ II (Стара Загора) - ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив)



ГС: Петър Аспарухов - Бургас



АС: Ганчо Джевелеков - Бургас



АС: Владимир Минчев - Бургас



4-ти съдия: Петър Янков – Стара Загора



Делегат: Димчо Кацаров – Бургас



ФК" Созопол“ (Созопол) - ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)



ГС: Денислав Сталев - Пловдив



АС: Желязко Пилатов - Пловдив



АС: Стоян Петров - Пловдив



4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян - Бургас



Делегат: Даньо Пенев - Пловдив



ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) - ФК “ Сливен “ (Сливен)



ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора



АС: Милен Митев – Стара Загора



АС: Станимир Стоилов – Стара Загора



4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол



Делегат: Христо Христов – Стара Загора



ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ОФК “ Гигант“ (Съединение)



ГС: Светослав Лазаров - Бургас



АС: Васил Шавов - Бургас



АС: Станимир Илков - Бургас



4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян



Делегат: Стоян Вътев – Бургас



10.03./Неделя/2024 г. – 15:00 часа



ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК "Секирово“ (Раковски)



ГС: Димо Димов - Сливен



АС: Станимир Трифонов - Сливен



АС: Месут Ахмедов - Пловдив



4-ти съдия: Димитър Сидеров - Пловдив



Делегат: Тихомир Димов - Сливен