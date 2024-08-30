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|БФС - Пловдив обяви съдиите за кръга в ЮИ Трета лига
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 5 кръг в Югоизточната Трета лига.
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Ето и назначенията:
30.08./петък/2024г. – 18:00 часа
ОФК “ Гигант“(Съединение) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)
ГС: Димо Димов – Сливен
АС: Иван Копчев – Пловдив
АС: Цветан Горанов – Пловдив
4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив
Делегат: Данаил Димитров – Сливен
ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)
ГС: Камен Терзиев – Стара Загора
АС: Николай Колчев – Хасково
АС: Денислав Димитров – Сливен
4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора
Делегат: Динко Христов – Стара Загора
30.08./петък/2024г. – 19:00 часа
ФК" Созопол“ (Созопол) – ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)
ГС: Светослав Лазаров – Бургас
АС: Ириней Бодуров – Пловдив
АС: Стефан Георгиев – Стара Загора
4-ти съдия: Жельо Ненчев – Бургас
Делегат: Атанас Бозев – Пловдив
31.08./Събота/ 2024г. – 18:00ч.
ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ФК "Марица-Милево" (Милево)
ГС: Николай Марков – Пловдив
АС: Атанас Пилатов – Пловдив
АС: Теодор Цветков – Пловдив
4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив
Делегат: Недко Миленов – Пловдив
ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) – ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)
ГС: Петър Аспарухов – Бургас
АС:Георги Ненчев – Бургас
АС: Радостин Георгиев – Бургас
4-ти съдия: Кирил Николов – Бургас
Делегат: Николай Христов – Бургас
ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)
ГС: Денислав Сталев – Пловдив
АС:Стоян Петров – Пловдив
АС: Стоян Стоянов – Пловдив
4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора
Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив
ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)
ГС: Тодор Тодоров – Пловдив
АС: Симеон Сталев – Пловдив
АС: Станимир Стоилов – Стара Загора
4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол
Делегат: Тони Пандарски – Пловдив
ПФК " Ботев“ III (Пловдив) – ФК "Секирово“ (Раковски)
ГС: Петър Янков – Стара Загора
АС:Милен Митев – Стара Загора
АС: Виктор Динев – Стара Загора
4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив
Делегат: Красимир Енев – Стара Загора
ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)
ГС: Георги Стоянов – Пловдив
АС: Иван Беделев – Пловдив
АС: Екатерина Петкова – Пловдив
4-ти съдия: Димитър Базлянков – Пловдив
Делегат: Милко Якимов – Пловдив
ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ОФК “ Левски“(Карлово)
ГС: Иван Петров – Ямбол
АС:Владимир Григоров – Ямбол
АС: Стоян Зафиров – Ямбол
4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян
Делегат: Добромир Араванов – Ямбол
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