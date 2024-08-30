БФС - Пловдив обяви съдиите за кръга в ЮИ Трета лига

© StartPhoto Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 5 кръг в Югоизточната Трета лига.



Ето и назначенията:



30.08./петък/2024г. – 18:00 часа



ОФК “ Гигант“(Съединение) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)



ГС: Димо Димов – Сливен



АС: Иван Копчев – Пловдив



АС: Цветан Горанов – Пловдив



4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив



Делегат: Данаил Димитров – Сливен



ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)



ГС: Камен Терзиев – Стара Загора



АС: Николай Колчев – Хасково



АС: Денислав Димитров – Сливен



4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора



Делегат: Динко Христов – Стара Загора



30.08./петък/2024г. – 19:00 часа



ФК" Созопол“ (Созопол) – ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)



ГС: Светослав Лазаров – Бургас



АС: Ириней Бодуров – Пловдив



АС: Стефан Георгиев – Стара Загора



4-ти съдия: Жельо Ненчев – Бургас



Делегат: Атанас Бозев – Пловдив



31.08./Събота/ 2024г. – 18:00ч.



ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ФК "Марица-Милево" (Милево)



ГС: Николай Марков – Пловдив



АС: Атанас Пилатов – Пловдив



АС: Теодор Цветков – Пловдив



4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив



Делегат: Недко Миленов – Пловдив



ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) – ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)



ГС: Петър Аспарухов – Бургас



АС:Георги Ненчев – Бургас



АС: Радостин Георгиев – Бургас



4-ти съдия: Кирил Николов – Бургас



Делегат: Николай Христов – Бургас



ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)



ГС: Денислав Сталев – Пловдив



АС:Стоян Петров – Пловдив



АС: Стоян Стоянов – Пловдив



4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора



Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив



ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)



ГС: Тодор Тодоров – Пловдив



АС: Симеон Сталев – Пловдив



АС: Станимир Стоилов – Стара Загора



4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол



Делегат: Тони Пандарски – Пловдив



ПФК " Ботев“ III (Пловдив) – ФК "Секирово“ (Раковски)



ГС: Петър Янков – Стара Загора



АС:Милен Митев – Стара Загора



АС: Виктор Динев – Стара Загора



4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив



Делегат: Красимир Енев – Стара Загора



ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)



ГС: Георги Стоянов – Пловдив



АС: Иван Беделев – Пловдив



АС: Екатерина Петкова – Пловдив



4-ти съдия: Димитър Базлянков – Пловдив



Делегат: Милко Якимов – Пловдив



ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ОФК “ Левски“(Карлово)



ГС: Иван Петров – Ямбол



АС:Владимир Григоров – Ямбол



АС: Стоян Зафиров – Ямбол



4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян



Делегат: Добромир Араванов – Ямбол