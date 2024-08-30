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БФС - Пловдив обяви съдиите за кръга в ЮИ Трета лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:44Коментари (0)5
© StartPhoto
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 5 кръг в Югоизточната Трета лига.

Ето и назначенията:

30.08./петък/2024г. – 18:00 часа

ОФК “ Гигант“(Съединение) – ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)

ГС: Димо Димов – Сливен

АС: Иван Копчев – Пловдив

АС: Цветан Горанов – Пловдив

4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив

Делегат: Данаил Димитров – Сливен

ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) – ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)

ГС: Камен Терзиев – Стара Загора

АС: Николай Колчев – Хасково

АС: Денислав Димитров – Сливен

4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора

Делегат: Динко Христов – Стара Загора

30.08./петък/2024г. – 19:00 часа

ФК" Созопол“ (Созопол) – ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)

ГС: Светослав Лазаров – Бургас

АС: Ириней Бодуров – Пловдив

АС: Стефан Георгиев – Стара Загора

4-ти съдия: Жельо Ненчев – Бургас

Делегат: Атанас Бозев – Пловдив

31.08./Събота/ 2024г. – 18:00ч.

ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ФК "Марица-Милево" (Милево)

ГС: Николай Марков – Пловдив

АС: Атанас Пилатов – Пловдив

АС: Теодор Цветков – Пловдив

4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив

Делегат: Недко Миленов – Пловдив

ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) – ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)

ГС: Петър Аспарухов – Бургас

АС:Георги Ненчев – Бургас

АС: Радостин Георгиев – Бургас

4-ти съдия: Кирил Николов – Бургас

Делегат: Николай Христов – Бургас

ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)

ГС: Денислав Сталев – Пловдив

АС:Стоян Петров – Пловдив

АС: Стоян Стоянов – Пловдив

4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора

Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив

ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)

ГС: Тодор Тодоров – Пловдив

АС: Симеон Сталев – Пловдив

АС: Станимир Стоилов – Стара Загора

4-ти съдия: Альоша Карамфилов – Ямбол

Делегат: Тони Пандарски – Пловдив

ПФК " Ботев“  III (Пловдив)  – ФК "Секирово“ (Раковски)

ГС: Петър Янков – Стара Загора

АС:Милен Митев – Стара Загора

АС: Виктор Динев – Стара Загора

4-ти съдия: Теодора Стоева – Пловдив

Делегат: Красимир Енев – Стара Загора

ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)

ГС: Георги Стоянов – Пловдив

АС: Иван Беделев – Пловдив

АС: Екатерина Петкова – Пловдив

4-ти съдия: Димитър Базлянков – Пловдив

Делегат:  Милко Якимов – Пловдив

ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) – ОФК “ Левски“(Карлово)

ГС: Иван Петров – Ямбол

АС:Владимир Григоров – Ямбол

АС: Стоян Зафиров – Ямбол

4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян

Делегат: Добромир Араванов – Ямбол
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