Асеновградското торпедо напусна Спартак и се върна при "секирите"

© Играещият в Трета лига - Югоизточна група отбор на Секирово (Раковски) си върна младия и перспективен футболист Тодор Танчев. През лятото защитникът смени "секирите“ със Спартак (Пловдив), където играеше до този момент.



Тодор Танчев е един от любимците на местните фенове и е само на 21 години. Известен с прякора си Асеновградското торпедо, той играе като защитник и за последно се разписа за Секирово на 6 април 2025 година при важната победа над Асеновец (Асеновград) на стадион "Петър Парчевич“ в Раковски.



"Добре дошъл у дома", приветстваха от ФК Секирово своето ново зимно попълнение.