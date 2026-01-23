Секирово с благотворителна инициатива в помощ на малкия Радослав

© ФК Секирово (Раковски) се включва в благотворителната инициатива под надслов "Светлина за Радослав“.



По тази причина на входа на стадион "Петър Парчевич“ ще има поставена кутия за събиране на средства за лечение по време на приятелската среща на тима с Ботев (Пловдив) U18.



Двубоят е трети за "секирите“ по време на зимната им подготовка и ще се изиграе в събота, 24 януари, от 14:00 часа.



Нека всички се обединим в този тежък момент за семейството и да помогнем, както винаги сме го правили!



На Радослав му предстои спешна операция в Турция, която ще спаси неговото зрение, тъй като той страда от ретинопатия, достигнала вече до най-тежката пета степен. Това води до слепота, ако не се случи интервенцията до броени дни. Всички операции са на стойност 50 000 евро, които са непосилни за семейството му.



Призоваваме всеки, който може да помогне на малкия Радослав, да го направи с дарение в кутията в събота или по сметка:



Банка ДСК



BIG : STSABGSF



BG10STSA93001526725202 – Мина Нонова(майка)



Или по Revolut – @m_nonova – Мина Нонова