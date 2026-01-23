ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (16)
Секирово с благотворителна инициатива в помощ на малкия Радослав
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:05Коментари (0)74
©
ФК Секирово (Раковски) се включва в благотворителната инициатива под надслов "Светлина за Радослав“.

По тази причина на входа на стадион "Петър Парчевич“ ще има поставена кутия за събиране на средства за лечение по време на приятелската среща на тима с Ботев (Пловдив) U18.

Двубоят е трети за "секирите“ по време на зимната им подготовка и ще се изиграе в събота, 24 януари, от 14:00 часа.

Нека всички се обединим в този тежък момент за семейството и да помогнем, както винаги сме го правили!

На Радослав му предстои спешна операция в Турция, която ще спаси неговото зрение, тъй като той страда от ретинопатия, достигнала вече до най-тежката пета степен. Това води до слепота, ако не се случи интервенцията до броени дни. Всички операции са на стойност 50 000 евро, които са непосилни за семейството му.

Призоваваме всеки, който може да помогне на малкия Радослав, да го направи с дарение в кутията в събота или по сметка:

Банка ДСК

BIG : STSABGSF

BG10STSA93001526725202 – Мина Нонова(майка)

Или по Revolut – @m_nonova – Мина Нонова
Още по темата: общо новини по темата: 1101
22.01.2026
21.01.2026
21.01.2026
19.01.2026
16.01.2026
13.01.2026
предишна страница [ 1/184 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Локомотив Пловдив с официална позиция за Хуан Переа
 Да подкрепим България в историческия мач срещу Белгия в Пловдив!
 Крило на Лудогорец тренира с Ботев, но двата клуба все още не обявяват трансфера
 Пороен дъжд заля ботевистите в Турция, вижте как протече тренировката
 Ивет Лалова с официална позиция за обвинението й в допинг
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: