Наказаха за един мач футболист на "баските" от Куклен, ето всички санкции на БФС - Пловдив

© Plovdiv24.bg На свое заседание Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС - Пловдив наложи следните наказания:



Трета лига - Югоизточна група



Янаки Панайотов (Ямбол) 5-ти жълт картон 1 среща



Диян Молдованов (Созопол) 5-ти жълт картон 1 среща



Георги Милев (Димитровград) 5-ти жълт картон 1 среща



Алиберг Коджаали (Куклен) червен картон 1 среща



Стилян Кръстев (Нефтохимик) червен картон 1 среща



Пламен Димов (Несебър) червен картон 1 среща



На основание чл.34(1) 5-1-3 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция от името на клуба" за 1 (една) среща и финансова санкция в размер на 150(сто и петдесет) лева на г-н Живко Желев – ОФК "Хасково"(Хасково).