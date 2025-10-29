ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (18)
Наказаха за един мач футболист на "баските" от Куклен, ето всички санкции на БФС - Пловдив
Автор: Стойчо Генов 11:14Коментари (0)151
© Plovdiv24.bg
На свое заседание Дисциплинарната комисия при Зоналния съвет на БФС -  Пловдив наложи следните наказания:

                                     Трета лига - Югоизточна група

Янаки Панайотов (Ямбол)                             5-ти жълт  картон         1 среща

Диян Молдованов (Созопол)                          5-ти жълт  картон         1 среща

Георги Милев (Димитровград)                       5-ти жълт  картон         1 среща

Алиберг Коджаали (Куклен)                           червен  картон             1 среща   

Стилян Кръстев (Нефтохимик)                     червен  картон             1 среща   

Пламен Димов (Несебър)                              червен  картон             1 среща

На основание чл.34(1) 5-1-3 от Дисциплинарния правилник се налага наказание "Забрана да изпълнява функция от името на клуба" за 1 (една) среща и финансова санкция в размер на 150(сто и петдесет) лева на г-н Живко Желев – ОФК "Хасково"(Хасково).
Още по темата: общо новини по темата: 1067
09.10.2025
09.10.2025
07.10.2025
07.10.2025
06.10.2025
03.10.2025
предишна страница [ 1/178 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 ПФК Ботев: Битката за Пловдив никога не е била просто футболен мач!
 Гледайте: Котка - оракул предсказа как ще завърши дербито на Пловдив
 Феновете на Спартак: Традициите ни задължават да вярваме, че всичко е възможно
 Гарантирано зрелище днес
 На днешния ден Зума играе единственото си вечно дерби, съотборник му е друга голяма легенда на Локо
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: