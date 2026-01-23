ИЗПРАТИ НОВИНА
Гигант (Съединение) се подсили с централен защитник от Хебър
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:11
©
Защитникът Иван Дишков се присъедини към тренировките на третидивизионния Гигант (Съединение). Той е юноша на Хебър (Пазарджик), роден е 2002 година и играе на поста централен защитник.

В кариерата си до момента Дишков е играл също така и за ФК Ловеч, а през есента на настоящия сезон бе част от първия отбор на Хебър във Втора лига.
