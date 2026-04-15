Така играчите на Милево очакват победителя от другия полуфинал между Ботев (Ихтиман) и Бдин (Видин), които ще играят на 22 април.
Още до почивката тимът от Милево водеше с 4:0, като можеше да реализира и още попадения. В 4-ата минута Христо Стоянов реализира за 1:0, а в 12-ата минута Ангел Здравчев вкара втори гол.
В 33-ата минута отново Христо Стоянов вкара, като покачи на 3:0, а в 40-ата минута Емре Даудов реализира дузпа за 4:0, съобщава официалният сайт на клуба. В началото на второто полувреме бившият нападател на Локомотив Пловдив Владислав Мирчев намали на 1:4, като вкара за Септември (Тервел), но Христо Стоянов оформи хеттрика си за внушителното 5:1.
В 75-ата минута с червен картон бе изгонен Никола Николов заради нарушение, от което последва дузпа. Кристиян Пешков я вкара за крайното 2:5.
