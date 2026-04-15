Исторически първи финал за футболния тим на Марица от пловдивското село Милево. Воденият от треньора Иван Кочев отбор ще спори за Купата на Аматьорската футболна лига. Това стана факт, след като Марица срази с категоричното 5:2 шампиона на Североизточна България - Септември (Тервел). Полуфиналът се проведе на стадиона в Габрово.

Така играчите на Милево очакват победителя от другия полуфинал между Ботев (Ихтиман) и Бдин (Видин), които ще играят на 22 април.

Още до почивката тимът от Милево водеше с 4:0, като можеше да реализира и още попадения. В 4-ата минута Христо Стоянов реализира за 1:0, а в 12-ата минута Ангел Здравчев вкара втори гол.

В 33-ата минута отново Христо Стоянов вкара, като покачи на 3:0, а в 40-ата минута Емре Даудов реализира дузпа за 4:0, съобщава официалният сайт на клуба. В началото на второто полувреме бившият нападател на Локомотив Пловдив Владислав Мирчев намали на 1:4, като вкара за Септември (Тервел), но Христо Стоянов оформи хеттрика си за внушителното 5:1.

В 75-ата минута с червен картон бе изгонен Никола Николов заради нарушение, от което последва дузпа. Кристиян Пешков я вкара за крайното 2:5.