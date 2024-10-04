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|Съдия от елита за дербито на кръга в ЮИ Трета лига
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 10 кръг в Югоизточната трета лига.
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Най-интересният мач от кръга, който е между Атлетик и Черноморец, е поверен на пловдивчанина Кристиян Колев.
Ето и назначенията:
05.10./Събота/ 2024г. – 16:00ч.
ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ФК "Секирово“ (Раковски)
ГС: Тодор Тодоров - Пловдив
АС: Симеон Сталев - Пловдив
АС: Станимир Стоилов - Пловдив
4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора
Делегат: Тони Пандарски – Пловдив
ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)
ГС: Николай Запрянов - Пловдив
АС: Йордан Петров - Пловдив
АС: Иван Беделев - Пловдив
4-ти съдия: Виктор Коцев - Пловдив
Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив
ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) - ОФК “ Левски“(Карлово)
ГС: Георги Иванов - Пловдив
АС: Владимир Лазаров - Пловдив
АС: Златомир Златев - Пловдив
4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол
Делегат: Добромир Араванов – Ямбол
ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) - ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)
ГС: Георги Стоянов - Пловдив
АС:Стоян Петров - Пловдив
АС: Божидар Тодоров - Пловдив
4-ти съдия: Димитър Базлянков - Пловдив
Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив
ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) - ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)
ГС: Николай Николов - Хасково
АС:Стоян Зафиров - Ямбол
АС: Николай Колчев - Хасково
4-ти съдия: Константин Николов - Бургас
Делегат: Иван Николов – Хасково
ФК "Марица-Милево" (Милево) - ПФК " Ботев“ III (Пловдив)
ГС: Марио Генчев - Пловдив
АС: Цветан Горанов - Пловдив
АС: Ириней Бодуров - Пловдив
4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив
Делегат: Милко Якимов – Пловдив
ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) - ФК" Созопол“ (Созопол)
ГС: Димо Димов - Сливен
АС:Христо Стоянов - Сливен
АС: Денислав Димитров - Сливен
4-ти съдия: Дарина Радкова - Пловдив
Делегат: Пламен Петров – Сливен
ОФК “ Гигант“(Съединение) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)
ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора
АС: Милен Митев – Стара Загора
АС: Виктор Динев – Стара Загора
4-ти съдия: Иван Зайков – Пловдив
Делегат: Христо Христов – Стара Загора
ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) - ФК “ Розова долина “ (Казанлък)
ГС: Стефан Гурков - Сливен
АС:Владимир Григоров - Ямбол
АС: Яни Дончев - Ямбол
4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали
Делегат: Сергей Карафейзиев – Кърджали
ФК “ Атлетик“ (Куклен) - ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)
ГС: Кристиян Колев - Пловдив
АС: Желязко Пилатов - Пловдив
АС: Георги Димчев - Пловдив
4-ти съдия: Здравко Петров - Пловдив
Делегат: Гошо Горанов – Пловдив
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