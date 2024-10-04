ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (20) | Вчера (21)
Съдия от елита за дербито на кръга в ЮИ Трета лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:17Коментари (0)347
© StartPhoto
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 10 кръг в Югоизточната трета лига.

Най-интересният мач от кръга, който е между Атлетик и Черноморец, е поверен на пловдивчанина Кристиян Колев.

Ето и назначенията:

05.10./Събота/ 2024г. – 16:00ч.

ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ФК "Секирово“ (Раковски)

ГС: Тодор Тодоров - Пловдив

АС: Симеон Сталев - Пловдив

АС: Станимир Стоилов - Пловдив

4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора

Делегат: Тони Пандарски – Пловдив

ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)

ГС: Николай Запрянов - Пловдив

АС: Йордан Петров - Пловдив

АС: Иван Беделев - Пловдив

4-ти съдия: Виктор Коцев - Пловдив

Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив 

ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) - ОФК “ Левски“(Карлово)

ГС: Георги Иванов - Пловдив

АС: Владимир Лазаров - Пловдив

АС: Златомир Златев - Пловдив

4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол

Делегат: Добромир Араванов – Ямбол

ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) - ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)

ГС: Георги Стоянов - Пловдив

АС:Стоян Петров - Пловдив

АС: Божидар Тодоров - Пловдив

4-ти съдия: Димитър Базлянков - Пловдив

Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив

ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) - ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)

ГС: Николай Николов - Хасково

АС:Стоян Зафиров - Ямбол

АС: Николай Колчев - Хасково

4-ти съдия: Константин Николов - Бургас

Делегат: Иван Николов – Хасково

ФК "Марица-Милево" (Милево) - ПФК " Ботев“  III (Пловдив)

ГС: Марио Генчев - Пловдив

АС: Цветан Горанов - Пловдив

АС: Ириней Бодуров - Пловдив

4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив

Делегат: Милко Якимов – Пловдив

ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) - ФК" Созопол“ (Созопол)

ГС: Димо Димов - Сливен

АС:Христо Стоянов - Сливен

АС: Денислав Димитров - Сливен

4-ти съдия: Дарина Радкова - Пловдив

Делегат: Пламен Петров – Сливен 

ОФК “ Гигант“(Съединение) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)

ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора

АС: Милен Митев – Стара Загора

АС: Виктор Динев – Стара Загора

4-ти съдия: Иван Зайков – Пловдив

Делегат: Христо Христов – Стара Загора

ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) - ФК “ Розова долина “ (Казанлък)

ГС: Стефан Гурков - Сливен

АС:Владимир Григоров - Ямбол

АС: Яни Дончев - Ямбол

4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали

Делегат: Сергей Карафейзиев – Кърджали

ФК “ Атлетик“ (Куклен) - ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)

ГС: Кристиян Колев - Пловдив

АС: Желязко Пилатов - Пловдив

АС: Георги Димчев - Пловдив

4-ти съдия: Здравко Петров - Пловдив

Делегат: Гошо Горанов –  Пловдив
Още по темата: общо новини по темата: 884
30.09.2024
23.09.2024
21.09.2024
19.09.2024
17.09.2024
16.09.2024
предишна страница [ 1/148 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 5 лева билет за Спартак - Асеновец, "гладиаторите" призоваха за подкрепа
 Дубълът на Локо играе на стадион "Пловдив"
 Ботев пусна още две прожекции на филма за Купата
 Ботев изравни "брадясал" рекорд в българския елит
 Генчев: Няма причина да не бъдем приети добре в Пловдив, някои медии създават интриги
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: