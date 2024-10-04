Съдия от елита за дербито на кръга в ЮИ Трета лига

© StartPhoto Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия 10 кръг в Югоизточната трета лига.



Най-интересният мач от кръга, който е между Атлетик и Черноморец, е поверен на пловдивчанина Кристиян Колев.



Ето и назначенията:



05.10./Събота/ 2024г. – 16:00ч.



ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) - ФК "Секирово“ (Раковски)



ГС: Тодор Тодоров - Пловдив



АС: Симеон Сталев - Пловдив



АС: Станимир Стоилов - Пловдив



4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора



Делегат: Тони Пандарски – Пловдив



ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград)



ГС: Николай Запрянов - Пловдив



АС: Йордан Петров - Пловдив



АС: Иван Беделев - Пловдив



4-ти съдия: Виктор Коцев - Пловдив



Делегат: Трендафил Думбалаков – Пловдив



ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) - ОФК “ Левски“(Карлово)



ГС: Георги Иванов - Пловдив



АС: Владимир Лазаров - Пловдив



АС: Златомир Златев - Пловдив



4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол



Делегат: Добромир Араванов – Ямбол



ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) - ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)



ГС: Георги Стоянов - Пловдив



АС:Стоян Петров - Пловдив



АС: Божидар Тодоров - Пловдив



4-ти съдия: Димитър Базлянков - Пловдив



Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив



ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) - ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив)



ГС: Николай Николов - Хасково



АС:Стоян Зафиров - Ямбол



АС: Николай Колчев - Хасково



4-ти съдия: Константин Николов - Бургас



Делегат: Иван Николов – Хасково



ФК "Марица-Милево" (Милево) - ПФК " Ботев“ III (Пловдив)



ГС: Марио Генчев - Пловдив



АС: Цветан Горанов - Пловдив



АС: Ириней Бодуров - Пловдив



4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив



Делегат: Милко Якимов – Пловдив



ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) - ФК" Созопол“ (Созопол)



ГС: Димо Димов - Сливен



АС:Христо Стоянов - Сливен



АС: Денислав Димитров - Сливен



4-ти съдия: Дарина Радкова - Пловдив



Делегат: Пламен Петров – Сливен



ОФК “ Гигант“(Съединение) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)



ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора



АС: Милен Митев – Стара Загора



АС: Виктор Динев – Стара Загора



4-ти съдия: Иван Зайков – Пловдив



Делегат: Христо Христов – Стара Загора



ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) - ФК “ Розова долина “ (Казанлък)



ГС: Стефан Гурков - Сливен



АС:Владимир Григоров - Ямбол



АС: Яни Дончев - Ямбол



4-ти съдия: Валентин Чаушев - Кърджали



Делегат: Сергей Карафейзиев – Кърджали



ФК “ Атлетик“ (Куклен) - ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)



ГС: Кристиян Колев - Пловдив



АС: Желязко Пилатов - Пловдив



АС: Георги Димчев - Пловдив



4-ти съдия: Здравко Петров - Пловдив



Делегат: Гошо Горанов – Пловдив