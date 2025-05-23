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|Пловдивски съдия от елита свири в ЮИ Трета лига
Съдийската комисия към БФС-Пловдив обяви нарядите за предстоящия 37-ми предпоследен кръг в Югоизточната трета лига.
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Ето и назначенията:
23.05./Петък/ 2025г. – 17:00 часа
ПФК " Ботев“ III (Пловдив) – ФК" Созопол“ (Созопол)
ГС: Георги Иванов – Пловдив
АС:Цветан Горанов – Пловдив
АС: Даниел Бозев – Пловдив
4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив
Делегат: Георги Карушев – Пловдив
23.05./Петък/ 2025г. – 18:00 часа
ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)–ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)
ГС: Димо Димов – Сливен
АС:Валери Вълков – Сливен
АС: Денислав Димитров – Сливен
4-ти съдия: Иван Петров – Ямбол
Делегат: Радостин Бончев – Сливен
24.05./Събота/ 2025г. – 17:00 часа
ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ФК “ Загорец“ (Нова Загора)
ГС: Кристиян Колев – Пловдив
АС: Атанас Пилатов – Пловдив
АС: Лилия Думбалакова – Пловдив
4-ти съдия: Андрей Кирев – Пловдив
Делегат: Любен Жилков – Пловдив
24.05./Събота/ 2025г. – 18:00 часа
ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ОФК “ Гигант“(Съединение)
ГС: Мюмюн Сар – Бургас
АС: Владимир Минчев – Бургас
АС: Георги Ненчев – Бургас
4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив
Делегат: Борис Ганев – Бургас
ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК " Свиленград “ (Свиленград)
ГС: Петър Янков – Стара Загора
АС: Милен Митев – Стара Загора
АС: Станимир Стоилов – Стара Загора
4-ти съдия: Димо Колев – Стара Загора
Делегат:Ташо Терзиев – Стара Загора
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Апостол Иванов – Пловдив
АС:Атанас Атанасов – Пловдив
АС: Владимир Лазаров – Пловдив
4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив
Делегат: Тодор Малинов – Пловдив
ОФК “ Левски“(Карлово) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)
ГС: Николай Иванов – Пловдив
АС:Иван Копчев – Пловдив
АС: Антоан Миленов – Пловдив
4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив
Делегат: Васил Петров – Пловдив
ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)–ФК “ Розова долина “ (Казанлък)
ГС: Любомир Александров – Хасково
АС: Желязко Атанасов – Хасково
АС: Иван Зайков – Пловдив
4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян
Делегат: Васко Петев – Хасково
27.05./Вторник/ 2025г. – 18:30 часа
ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) – ФК "Марица-Милево" (Милево)
ГС: Боян Славков – Пловдив
АС: Ириней Бодуров – Пловдив
АС: Валентин Атанасов – Пловдив
4-ти съдия: Николай Николов – Хасково
Делегат:Васил Николов – Пловдив
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