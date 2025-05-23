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Пловдивски съдия от елита свири в ЮИ Трета лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:40Коментари (0)208
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Съдийската комисия към БФС-Пловдив обяви нарядите за предстоящия 37-ми предпоследен кръг в Югоизточната трета лига.

Ето и назначенията:

23.05./Петък/ 2025г. – 17:00 часа

ПФК " Ботев“  III (Пловдив) – ФК" Созопол“ (Созопол) 

ГС: Георги Иванов – Пловдив

АС:Цветан Горанов – Пловдив

АС: Даниел Бозев – Пловдив

4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив

Делегат: Георги Карушев – Пловдив 

23.05./Петък/ 2025г. – 18:00 часа

ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)–ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив)

ГС: Димо Димов – Сливен

АС:Валери Вълков – Сливен

АС: Денислав Димитров – Сливен

4-ти съдия: Иван Петров – Ямбол

Делегат: Радостин Бончев – Сливен

24.05./Събота/ 2025г. – 17:00 часа

ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ФК “ Загорец“ (Нова Загора)

ГС: Кристиян Колев – Пловдив

АС: Атанас Пилатов – Пловдив

АС: Лилия Думбалакова – Пловдив

4-ти съдия: Андрей Кирев – Пловдив

Делегат: Любен Жилков – Пловдив

24.05./Събота/ 2025г. – 18:00 часа

ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) – ОФК “ Гигант“(Съединение)

ГС: Мюмюн Сар – Бургас

АС: Владимир Минчев – Бургас

АС: Георги Ненчев – Бургас

4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив

Делегат: Борис Ганев – Бургас  

ФК "Секирово“ (Раковски) – ФК " Свиленград “ (Свиленград)

ГС: Петър Янков – Стара Загора

АС: Милен Митев – Стара Загора

АС: Станимир Стоилов – Стара Загора

4-ти съдия: Димо Колев – Стара Загора

Делегат:Ташо Терзиев – Стара Загора

ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) – ФК “ Атлетик“ (Куклен)

 ГС: Апостол Иванов – Пловдив

АС:Атанас Атанасов – Пловдив

АС: Владимир Лазаров – Пловдив

4-ти съдия: Петър Мечев – Пловдив

Делегат: Тодор Малинов – Пловдив 

ОФК “ Левски“(Карлово) – ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)

ГС: Николай Иванов – Пловдив

АС:Иван Копчев – Пловдив

АС: Антоан Миленов – Пловдив

4-ти съдия: Владимир Недялков – Пловдив

Делегат: Васил Петров – Пловдив

ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)–ФК “ Розова долина “ (Казанлък)

ГС: Любомир Александров – Хасково

АС: Желязко Атанасов – Хасково

АС: Иван Зайков – Пловдив

4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян

Делегат: Васко Петев – Хасково

27.05./Вторник/ 2025г. – 18:30 часа

ФК “ Саяна Хасково“(Хасково) – ФК "Марица-Милево" (Милево)

 ГС: Боян Славков – Пловдив

АС: Ириней Бодуров – Пловдив

АС: Валентин Атанасов – Пловдив

4-ти съдия: Николай Николов – Хасково

Делегат:Васил Николов – Пловдив
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