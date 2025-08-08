Асеновец се подсили с крило от Хебър, треньорът с коментар за трансфера

© Асеновец (Асеновград) привлече още един нов футболист. Това е крилото Георги Георгиев от Хебър (Пазарджик).



Талантливият играч подсилва тима през новия сезон в Трета лига - Югоизточна група.



"Много съм щастлив да играя точно за Асеновец. Вярвам, че аз и клубът ще постигнем целите си. Очаквам с нетърпение подкрепата на феновете и зареждащата атмосфера на стадиона в Асеновград“, коментира Георги.



"Георги е бърз футболист, покриващ голям периметър. Показваше стабилни игри в атакуваща линия на Хебър и демонстрира сериозен потенциал. Доволен съм, че успяхме да го привлечем в Асеновец. Ще внесе нужната острота и динамика по крилата в нашия отбор“, смята старши треньорът на тима Манол Георгиев.