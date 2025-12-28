Един от най-талантливите юноши на Локо се раздели с родния си клуб

© Локомотив Пловдив се раздели с един от талантливите свои юноши. Става въпрос за нападателя Тони Лесов, който през настоящия сезон бе част от дублиращия отбор.



Младокът реши да продължи кариерата си в отбора на ФК Секирово (Раковски), който също играе в Трета лига - Югоизточна група.



Днес Тони Лесов официално бе представен от новия си клуб.



Ето какво обявиха от ФК Секирово:



Казваме добре дошъл, Тони Лесов!



Местният ни талант вече е част от ФК СЕКИРОВО.Очакваме много голове,победи и радостни моменти,



Тони е изключително перспективен млад футболист който реши да продължи развитието си в нашия клуб.



Той беше част от ДЮШ на Локомотив Пловдив минал е през всички гарнитури,играл е за националния отбор на България при U17.



Цели 4 пъти е избиран за най-преспективен млад играч в школата на Локомотив Пловдив.



Като малък участва на турнир в Германия където показва таланта си като вкарва на германския колос Байерн Мюнхен хеттрик и влиза в полезрението на треньора им.