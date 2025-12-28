ИЗПРАТИ НОВИНА
Един от най-талантливите юноши на Локо се раздели с родния си клуб
Автор: Стойчо Генов 16:31Коментари (0)191
Локомотив Пловдив се раздели с един от талантливите свои юноши. Става въпрос за нападателя Тони Лесов, който през настоящия сезон бе част от дублиращия отбор.

Младокът реши да продължи кариерата си в отбора на ФК Секирово (Раковски), който също играе в Трета лига - Югоизточна група.

Днес Тони Лесов официално бе представен от новия си клуб.

Ето какво обявиха от ФК Секирово:

Казваме добре дошъл, Тони Лесов!

Местният ни талант вече е част от ФК СЕКИРОВО.Очакваме много голове,победи и радостни моменти,

Тони е изключително перспективен млад футболист който реши да продължи развитието си в нашия клуб.

Той беше част от ДЮШ на Локомотив Пловдив минал е през всички гарнитури,играл е за националния отбор на България при U17.

Цели 4 пъти е избиран за най-преспективен млад играч в школата на Локомотив Пловдив.

Като малък участва на турнир в Германия където показва таланта си като вкарва на германския колос Байерн Мюнхен хеттрик и влиза в полезрението на треньора им.
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Локомотив Пловдив излезе с важна официална позиция
 "Черно-бяла" фондация съобщи приятна новина за локомотивците
 Локо отправи оферти към двама бивши играчи на Ботев?
 Девет години без един от най-качествените нападатели през 70-те! Играл е паметни мачове за Локо
 Локо се чуди за защитник, който нямаше никакъв късмет на "Лаута"
Класиране Резултати

