Манол Георгиев за мача в Пловдив: Цялата група щеше да бъде в шок
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:59
©
Старши треньорът на Асеновец (Асеновград) Манол Георгиев направи доста интересен коментар на двубоя срещу Спартак, който завърши 2:2 на градския стадион "Пловдив".

"Получи се доста тежък и в голяма степен равностоен мач. В началото домакините имаха игрови превес, но ние създадохме немалко чисти положения. Ако бяхме реализирали ранен гол още в първата минута, резултатът може би щеше да бъде съвсем друг“, коментира Георгиев пред официалния сайт на клуба.

"Теренът бе тежък и доста пъти бе причина за грешни отигравания, но в крайна сметка двубоят се изигра. Съжаляваме, че не спечелихме и трите точки, защото поведохме с 2:1 две минути преди края. Докато още се радвахме на второто попадение, съдията даде 7-минутно добавено време и домакините стигнаха до изравнителен гол.

Цялата група вероятно щеше да бъде в шок, ако бяхме взели трите точки срещу такъв противник, но това ни задължава да спечелим следващото домакинство срещу Загорец. Сега ни предстоят три поредни мача вкъщи и трябва да извлечем максимума от тях, ако искаме да се спасим“, добави наставникът.
Статистика: