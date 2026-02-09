ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (20)
Гигант (Съединение) вкара 4 гола в трета поредна контрола, удари и 4 греди
12:45
©
Гигант (Съединение) разби с 4:1 Атлетик (Куклен) в последната си контрола от зимната подготовка, която се игра в Катуница. Това бе трета поредна проверка, в която тимът отбеляза 4 попадения.

Освен четирите гола, Гигантите уцелиха и 4 пъти гредите зад вратаря на "баските".

През първото полувреме Гигант поведе след голове на Теодор Димитров от фаул и Никола Гавов.

През втората част Атлетик намали на 1:2, но след това се разписаха Георги Мавродиев и Венци Белчев за крайното 4:1.

Мавродиев се отчете с 2 греди, а по веднъж това сториха Никола Марин и Иван Дишков.

Пролетният дял от сезона в Югоизточната Трета лига стартира на 14 февруари, като първият двубой на Гигант е гостуване на дубъла на Локомотив (Пловдив).
