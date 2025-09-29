Шефът на Гигант (Съединение): Съдията Мюмюн Сар всячески се мъчеше да помага на гостите

© Гигант (Съединение) победи Ямбол с 1:0 в мач от 9 кръг на Югоизточната Трета лига. Венци Гюзелев донесе успеха след точно изпълнена дузпа, а домакините пропуснаха куп голови ситуации.



"Най силния мач за Гигант Съединение от началото на сезона! Пресирахме от самото начало до края. Нашите момчета наистина заслужават само комплименти за изиграния двубой. Изпуснахме страшно много положения и спокойно резултатът можеше да бъде доста по-изразителен в наша полза“, коментира президентът на Гигант Добри Козарев пред официалния сайт на Гигант (Съединение).



"Стана много бърз мач, за което принос имат и футболистите на Ямбол. Гостите са много добър отбор и им пожелавам успех в следващите двубои“, добави още ръководителят.



"Имаше огромно недоволство от съдията Мюмюн Сар от страна на феновете на Гигант. Реферът всячески се мъчеше да помага на Ямбол. Раздаде куп ненужни картони и за двата отбора с оглед изключително културния мач. Днес в Съединение имаше много футбол и от двата отбора“, завърши Добри Козарев.