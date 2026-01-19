ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Левски (Карлово) победи Локо U18 в Пловдив, следващият спаринг е срещу Марица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:49Коментари (0)215
©
Левски (Карлово) спечели с 2:1 втората си зимна проверка. "Сините“ надиграха отбора на Локомотив (Пловдив) до 18-годишна възраст, който е на трето място в елитната юношеска група на България. Срещата се проведе в Пловдив.

И двата гола за победителите паднаха през първото полувреме, като техен автор стана Рангел Игнатов. Голмайсторът на карловци от есента изигра първите си минути по време на подготовката, след като пропусна първия приятелски двубой от подготовката с Арда (Кърджали).

Всички състезатели в отбора, воден от Господин Мирчев, взеха участие в спаринга.

Следващата контрола за Левски е в сряда, 21 януари, от 15:00 часа. Тогава отборът гостува на Марица (Пловдив).
Още по темата: общо новини по темата: 1097
16.01.2026
13.01.2026
13.01.2026
09.01.2026
09.01.2026
08.01.2026
предишна страница [ 1/183 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Марица поздрави голмайстора си за трансфера в Добруджа, пожела му да покори нови върхове
 Левски дава само 300 000 евро за Переа, руснаци се намесват в битката за подписа му
 Локо се отказа от голмайстора на Марица, двамата капитани не заминаха за Турция
 Валери Божинов с емоционални думи към сина си за дебюта му в Локо (Пд)
 Локо стартира неуспешно контролите, Хуан Переа изпусна дузпа
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: