Левски (Карлово) победи Локо U18 в Пловдив, следващият спаринг е срещу Марица

© Левски (Карлово) спечели с 2:1 втората си зимна проверка. "Сините“ надиграха отбора на Локомотив (Пловдив) до 18-годишна възраст, който е на трето място в елитната юношеска група на България. Срещата се проведе в Пловдив.



И двата гола за победителите паднаха през първото полувреме, като техен автор стана Рангел Игнатов. Голмайсторът на карловци от есента изигра първите си минути по време на подготовката, след като пропусна първия приятелски двубой от подготовката с Арда (Кърджали).



Всички състезатели в отбора, воден от Господин Мирчев, взеха участие в спаринга.



Следващата контрола за Левски е в сряда, 21 януари, от 15:00 часа. Тогава отборът гостува на Марица (Пловдив).