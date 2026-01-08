ИЗПРАТИ НОВИНА
Първият нов в Асеновец е минал през Локо, Спартак и Атлетик (Куклен)
Автор: Стойчо Генов 11:50
Третодивизионният Асеновец (Асеновград) привлече първо ново попълнение по време на зимната пауза. Клубът се договори с Петко Петков, който играе като крило и халфбек.

Със своята скорост и работоспособност, Петков се очаква да бъде важна част от отбора на Асеновец, заявиха от клуба.

В кариерата си футболистът е играл за Локомотив Пловдив, Спартак Пловдив и Атлетик (Куклен).

Асеновградчани стартират днес зимната си подготовка. В 19:00 часа треньорът Манол Георгиев ще изведе футболистите за първа тренировка през 2026 година.

Ето програмата за контролните срещи на отбора:

17.01. Асеновец – Спартак (Пловдив)

24.01. Асеновец – Родопа (Смолян)

31.01. Асеновец – ФК Хасково

07.02. Асеновец – ФК Чавдар (Пловдив)

Точните места и часове за контролите ще бъдат уточнени допълнително.
