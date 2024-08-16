Пратиха елитен пловдивски рефер да свири мач на Ботев III в "Коматево"

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към Зоналния съвет на БФС - Пловдив обяви назначенията за мачовете от 3 кръг на Трета лига – Югоизточна група.



Прави впечатление, че елитният пловдивски арбитър Владимир Вълков ще ръководи двубоя между третия отбор на Ботев (Пд) и Левски (Карлово), който ще се играе в неделя от 18:00 часа на базата в "Коматево".



Ето всички наряди за двубоите от 3-ия кръг:



16.08./Петък/ 2024г. – 18:00ч.



ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК "Секирово“ (Раковски)



ГС: Павлин Тютюнджиян – Бургас



АС: Георги Ненчев – Бургас



АС: Атанас Тодоров – Бургас



4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора



Делегат: Стефан Димитров – Бургас



17.08./Събота/ 2024г. – 18:00ч.



ОФК “ Гигант“ (Съединение) – ФК "Марица-Милево" (Милево)



ГС: Иван Петров – Ямбол



АС: Стоян Зафиров – Ямбол



АС: Яни Дончев – Ямбол



4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив



Делегат: Георги Христов – Ямбол



ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) – ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)



ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора



АС: Милен Митев – Стара Загора



АС: Виктор Динев – Стара Загора



4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора



Делегат: Христо Христов – Стара Загора



ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)



ГС: Светослав Лазаров – Бургас



АС: Йордан Петров – Пловдив



АС: Ганчо Джевелеков – Бургас



4-ти съдия: Николай Иванов – Пловдив



Делегат: Николай Христов – Бургас



ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)



ГС: Георги Стоянов – Пловдив



АС: Иван Беделев – Пловдив



АС: Иреней Бодуров – Пловдив



4-ти съдия: Мюмюн Сар – Бургас



Делегат: Даньо Пенев – Пловдив



ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)



ГС: Николай Николов – Хасково



АС: Владимир Хубенов – Кърджали



АС: Юсуф Караали – Кърджали



4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора



Делегат: Веселин Василев – Хасково



ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)



ГС: Георги Иванов – Пловдив



АС: Атанас Пилатов – Пловдив



АС: Стефан Георгиев – Пловдив



4-ти съдия: Боян Славков – Пловдив



Делегат: Румен Държиков – Пловдив



17.08./Събота/ 2024г. – 19:30ч.



ФК" Созопол“ (Созопол) – ФК “ Асеновец 2005“(Асеновград)



ГС: Денислав Сталев – Пловдив



АС: Иван Копчев – Пловдив



АС: Валентин Атанасов – Пловдив



4-ти съдия: Жельо Ненчев – Бургас



Делегат: Стоян Вътев – Бургас



18.08./Неделя/2024г. – 18:00 часа



ПФК " Ботев“ III (Пловдив) – ОФК “ Левски“ (Карлово)



ГС: Владимир Вълков – Пловдив



АС: Лилия Думбалакова – Пловдив



АС: Стоян Георгиев – Пловдив



4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив



Делегат: Илко Томов – Пловдив



ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив) – ФК “Димитровград 1947“ (Димитровград)



ГС: Николай Марков – Пловдив



АС: Теодор Цветков – Пловдив



АС: Божидар Тодоров – Пловдив



4-ти съдия: Рюстем Карагарен – Пловдив



Делегат: Милко Якимов – Пловдив



СК при ЗС на БФС – Пловдив си запазва правото на промени