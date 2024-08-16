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Пратиха елитен пловдивски рефер да свири мач на Ботев III в "Коматево"
Автор: Стойчо Генов 15:08Коментари (0)312
© Plovdiv24.bg
Съдийската комисия към Зоналния съвет на БФС - Пловдив обяви назначенията за мачовете от 3 кръг на Трета лига – Югоизточна група.

Прави впечатление, че елитният пловдивски арбитър Владимир Вълков ще ръководи двубоя между третия отбор на Ботев (Пд) и Левски (Карлово), който ще се играе в неделя от 18:00 часа на базата в "Коматево".

Ето всички наряди за двубоите от 3-ия кръг:

16.08./Петък/ 2024г. – 18:00ч.

ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК "Секирово“ (Раковски)

ГС: Павлин Тютюнджиян – Бургас

АС: Георги Ненчев – Бургас

АС: Атанас Тодоров – Бургас

4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора

Делегат: Стефан Димитров – Бургас

17.08./Събота/ 2024г. – 18:00ч.

ОФК “ Гигант“ (Съединение) – ФК "Марица-Милево" (Милево)

ГС: Иван Петров – Ямбол

АС: Стоян Зафиров – Ямбол

АС: Яни Дончев – Ямбол

4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив

Делегат: Георги Христов – Ямбол

ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) – ОФК “ Карнобат “  (Карнобат)

ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора

АС: Милен Митев – Стара Загора

АС: Виктор Динев – Стара Загора

4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора

Делегат: Христо Христов –  Стара Загора

ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)

ГС: Светослав Лазаров – Бургас

АС: Йордан Петров – Пловдив

АС: Ганчо Джевелеков – Бургас

4-ти съдия: Николай Иванов – Пловдив

Делегат: Николай Христов – Бургас

ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)

ГС: Георги Стоянов – Пловдив

АС: Иван Беделев – Пловдив

АС: Иреней Бодуров – Пловдив

4-ти съдия: Мюмюн Сар – Бургас

Делегат: Даньо Пенев – Пловдив

ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)

ГС: Николай Николов – Хасково

АС: Владимир Хубенов – Кърджали

АС: Юсуф Караали – Кърджали

4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора

Делегат: Веселин Василев – Хасково

ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)

ГС: Георги Иванов – Пловдив

АС: Атанас Пилатов – Пловдив

АС: Стефан Георгиев – Пловдив

4-ти съдия: Боян Славков – Пловдив

Делегат: Румен Държиков – Пловдив

17.08./Събота/ 2024г. – 19:30ч.

ФК" Созопол“ (Созопол) – ФК “ Асеновец 2005“(Асеновград)

ГС: Денислав Сталев – Пловдив

АС: Иван Копчев – Пловдив

АС: Валентин Атанасов – Пловдив

4-ти съдия: Жельо Ненчев – Бургас

Делегат: Стоян Вътев – Бургас

18.08./Неделя/2024г. – 18:00 часа

ПФК " Ботев“  III (Пловдив) – ОФК “ Левски“ (Карлово)

ГС: Владимир Вълков – Пловдив

АС: Лилия Думбалакова – Пловдив

АС: Стоян Георгиев – Пловдив

4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив

Делегат: Илко Томов – Пловдив

ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив) – ФК “Димитровград 1947“ (Димитровград)

ГС: Николай Марков – Пловдив

АС: Теодор Цветков – Пловдив

АС: Божидар Тодоров – Пловдив

4-ти съдия: Рюстем Карагарен – Пловдив

Делегат: Милко Якимов – Пловдив

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