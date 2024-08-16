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|Пратиха елитен пловдивски рефер да свири мач на Ботев III в "Коматево"
Съдийската комисия към Зоналния съвет на БФС - Пловдив обяви назначенията за мачовете от 3 кръг на Трета лига – Югоизточна група.
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Прави впечатление, че елитният пловдивски арбитър Владимир Вълков ще ръководи двубоя между третия отбор на Ботев (Пд) и Левски (Карлово), който ще се играе в неделя от 18:00 часа на базата в "Коматево".
Ето всички наряди за двубоите от 3-ия кръг:
16.08./Петък/ 2024г. – 18:00ч.
ФК “ Загорец“ (Нова Загора) – ФК "Секирово“ (Раковски)
ГС: Павлин Тютюнджиян – Бургас
АС: Георги Ненчев – Бургас
АС: Атанас Тодоров – Бургас
4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора
Делегат: Стефан Димитров – Бургас
17.08./Събота/ 2024г. – 18:00ч.
ОФК “ Гигант“ (Съединение) – ФК "Марица-Милево" (Милево)
ГС: Иван Петров – Ямбол
АС: Стоян Зафиров – Ямбол
АС: Яни Дончев – Ямбол
4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив
Делегат: Георги Христов – Ямбол
ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград) – ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)
ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора
АС: Милен Митев – Стара Загора
АС: Виктор Динев – Стара Загора
4-ти съдия: Камен Терзиев – Стара Загора
Делегат: Христо Христов – Стара Загора
ФК “ Атлетик“ (Куклен) – ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)
ГС: Светослав Лазаров – Бургас
АС: Йордан Петров – Пловдив
АС: Ганчо Джевелеков – Бургас
4-ти съдия: Николай Иванов – Пловдив
Делегат: Николай Христов – Бургас
ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) – ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)
ГС: Георги Стоянов – Пловдив
АС: Иван Беделев – Пловдив
АС: Иреней Бодуров – Пловдив
4-ти съдия: Мюмюн Сар – Бургас
Делегат: Даньо Пенев – Пловдив
ФК “ Розова долина “ (Казанлък) – ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)
ГС: Николай Николов – Хасково
АС: Владимир Хубенов – Кърджали
АС: Юсуф Караали – Кърджали
4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора
Делегат: Веселин Василев – Хасково
ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) – ФК “ Родопа Смолян “(Смолян)
ГС: Георги Иванов – Пловдив
АС: Атанас Пилатов – Пловдив
АС: Стефан Георгиев – Пловдив
4-ти съдия: Боян Славков – Пловдив
Делегат: Румен Държиков – Пловдив
17.08./Събота/ 2024г. – 19:30ч.
ФК" Созопол“ (Созопол) – ФК “ Асеновец 2005“(Асеновград)
ГС: Денислав Сталев – Пловдив
АС: Иван Копчев – Пловдив
АС: Валентин Атанасов – Пловдив
4-ти съдия: Жельо Ненчев – Бургас
Делегат: Стоян Вътев – Бургас
18.08./Неделя/2024г. – 18:00 часа
ПФК " Ботев“ III (Пловдив) – ОФК “ Левски“ (Карлово)
ГС: Владимир Вълков – Пловдив
АС: Лилия Думбалакова – Пловдив
АС: Стоян Георгиев – Пловдив
4-ти съдия: Васил Пеев – Пловдив
Делегат: Илко Томов – Пловдив
ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив) – ФК “Димитровград 1947“ (Димитровград)
ГС: Николай Марков – Пловдив
АС: Теодор Цветков – Пловдив
АС: Божидар Тодоров – Пловдив
4-ти съдия: Рюстем Карагарен – Пловдив
Делегат: Милко Якимов – Пловдив
СК при ЗС на БФС – Пловдив си запазва правото на промени
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