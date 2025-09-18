ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (5) | Вчера (17)
Треньорска смяна близо до Пловдив! Уволниха Чекиста, сменя го Малкия орел
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:06Коментари (0)397
Ръководството на ФК Секирово (Раковски) предприе промяна на треньорския пост в отбора след неубедителното представяне от началото на сезона в Трета лига – Югоизточна група.

Клубът се раздели с досегашния наставник Иван Петров - Чекиста, а на негово място застана Красимир Манолов - Малкия орел.

След седем изиграни мача от началото на сезона ФК Секирово заема 16-о място в класирането с едва 4 точки – колкото има и последният Раковски. Активът е събран от една победа и едно равенство, а цели пет са пораженията.

Новият треньор ще има трудната задача да стабилизира представянето на Секирово и да изведе отбора от опасната зона, съобщава "Котаспорт".
