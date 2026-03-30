Марица (Милево) загуби гостуването си на Ямбол с 0:1 в мач от поредния кръг на Югоизточната Трета лига. След края на двубоя старши треньорът на гостите от Милево Иван Кочев бе доста доволен въпреки поражението.

"Искам да поздравя моите футболисти и да им благодаря за характера, който днес проявиха срещу един доста сериозен съперник. Имахме възможност и ние да открием резултата, както и след това да изравним и да избегнем поражението, но днес не се случи – има и такива мачове“, коментира Иван Кочев пред официалния сайт на Марица Милево.

"Имах кадрови проблеми и на практика бях само с три резерви и един резервен вратар. Надявам се в следващия мач в сряда да се върнем на пътя на успеха“, добави наставникът.

На въпрос, дали умората оказва влияние заради изключително сгъстената програма напоследък, Иван Кочев коментира:

"Почти всяка седмица играем сряда-събота. Днес обаче според мен на терена не се видя кой от двата отбора би трябвало да е по-уморен. Ние сме добре подготвени и продължаваме да преследваме целите си. Сега отново ще имаме мач в сряда срещу Гигант, след това в събота“.