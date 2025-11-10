Марица (Милево) срещу Калояново за Купата на Аматьорската лига

© Марица (Милево) ще срещне Калояново в мач от следващия етап на турнира за Купата на Аматьорската лига. Двубоят е на 12 ноември (сряда) от 14:30 часа в Милево.



Марица (Милево) отстрани Марица (Градина) след победа със 7:0. С хеттрик се отличи Желязко Калинов, а по два гола реализираха Ангел Здравчев и Диян Чойнев. Калояново пък елиминира Атлетик (Куклен).



По регламент, ако Марица (Милево) се справи с Калояново, ще ПОЧИВА в следващия кръг и така на практика може да се класира ДИРЕКТНО НА ФИНАЛА в областта.



"Предстои ни цикъл сряда-събота всяка седмица, но аз съм готов, отборът – също. Така че нямаме проблеми от това естество“, заяви по този повод треньорът на Марица (Милево) Иван Кочев.