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|След силните изяви на "Колежа" - пратиха Валентин Железов в Трета лига
Съдийската комисия към БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия кръг в Югоизточната трета лига.
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VAR-съдията Валентин Железов от мача Ботев - Левски, който свърши отлично своята работа и на два пъти се намеси решително в полза на "сините", е пратен на двубоя Черноморец - Димитровград.
Ето и всички назначения:
09.10./Сряда/ 2024г. – 16:00 ч.
ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) - ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)
ГС: Валентин Железов - Бургас
АС: Васил Шавов - Бургас
АС: Димо Стоянов - Бургас
4-ти съдия: Мюмюн Сар - Бургас
Делегат: Борис Ганев – Бургас
ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Георги Иванов - Пловдив
АС: Месут Ахмедов - Пловдив
АС: Цветко Гогов - Пловдив
4-ти съдия: Димитър Базлянков - Пловдив
Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив
ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)
ГС: Николай Запрянов - Пловдив
АС: Светослав Енчев - Пловдив
АС: Стоян Стоянов - Пловдив
4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол
Делегат: Гошо Горанов – Пловдив
ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) - ФК "Марица-Милево" (Милево)
ГС: Кристиян Колев - Пловдив
АС: Иван Копчев - Пловдив
АС: Лилия Думбалакова - Пловдив
4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив
Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив
ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) - ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)
ГС: Петър Аспарухов - Бургас
АС: Ганчо Джевелеков - Бургас
АС: Янислав Дончев - Ямбол
4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян
Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив
ОФК “ Левски“(Карлово) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)
ГС: Боян Славков - Пловдив
АС:Цветан Горанов - Пловдив
АС: Антоан Миленов - Пловдив
4-ти съдия: Дарина Радкова - Пловдив
Делегат: Тодор Малинов – Пловдив
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)
ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора
АС: Милен Митев – Стара Загора
АС: Виктор Динев – Стара Загора
4-ти съдия: Тодор Тодоров - Пловдив
Делегат: – Петко Петков – Стара Загора
ФК "Секирово“ (Раковски) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)
ГС: Димо Димов - Сливен
АС:Станимир Трифонов - Сливен
АС: Костадин Керацов – Стара Загора
4-ти съдия: Здравко Петров - Пловдив
Делегат: Стойчо Стоев – Пловдив
09.10./Сряда/ 2024г. – 17:00 ч.
ФК" Созопол“ (Созопол) - ОФК “ Гигант“(Съединение)
ГС: Любомир Александров - Хасково
АС:Владимир Хубенов - Кърджали
АС: Валери Вълков - Сливен
4-ти съдия: Константин Николов - Бургас
Делегат: Веселин Василев – Хасково
ПФК " Ботев“ III (Пловдив) - ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) - Отложен
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