След силните изяви на "Колежа" - пратиха Валентин Железов в Трета лига

© Plovdiv24.bg Съдийската комисия към БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия кръг в Югоизточната трета лига.



VAR-съдията Валентин Железов от мача Ботев - Левски, който свърши отлично своята работа и на два пъти се намеси решително в полза на "сините", е пратен на двубоя Черноморец - Димитровград.



Ето и всички назначения:



09.10./Сряда/ 2024г. – 16:00 ч.



ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) - ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)



ГС: Валентин Железов - Бургас



АС: Васил Шавов - Бургас



АС: Димо Стоянов - Бургас



4-ти съдия: Мюмюн Сар - Бургас



Делегат: Борис Ганев – Бургас



ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)



ГС: Георги Иванов - Пловдив



АС: Месут Ахмедов - Пловдив



АС: Цветко Гогов - Пловдив



4-ти съдия: Димитър Базлянков - Пловдив



Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив



ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)



ГС: Николай Запрянов - Пловдив



АС: Светослав Енчев - Пловдив



АС: Стоян Стоянов - Пловдив



4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол



Делегат: Гошо Горанов – Пловдив



ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) - ФК "Марица-Милево" (Милево)



ГС: Кристиян Колев - Пловдив



АС: Иван Копчев - Пловдив



АС: Лилия Думбалакова - Пловдив



4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив



Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив



ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) - ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)



ГС: Петър Аспарухов - Бургас



АС: Ганчо Джевелеков - Бургас



АС: Янислав Дончев - Ямбол



4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян



Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив



ОФК “ Левски“(Карлово) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)



ГС: Боян Славков - Пловдив



АС:Цветан Горанов - Пловдив



АС: Антоан Миленов - Пловдив



4-ти съдия: Дарина Радкова - Пловдив



Делегат: Тодор Малинов – Пловдив



ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)



ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора



АС: Милен Митев – Стара Загора



АС: Виктор Динев – Стара Загора



4-ти съдия: Тодор Тодоров - Пловдив



Делегат: – Петко Петков – Стара Загора



ФК "Секирово“ (Раковски) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)



ГС: Димо Димов - Сливен



АС:Станимир Трифонов - Сливен



АС: Костадин Керацов – Стара Загора



4-ти съдия: Здравко Петров - Пловдив



Делегат: Стойчо Стоев – Пловдив



09.10./Сряда/ 2024г. – 17:00 ч.



ФК" Созопол“ (Созопол) - ОФК “ Гигант“(Съединение)



ГС: Любомир Александров - Хасково



АС:Владимир Хубенов - Кърджали



АС: Валери Вълков - Сливен



4-ти съдия: Константин Николов - Бургас



Делегат: Веселин Василев – Хасково



ПФК " Ботев“ III (Пловдив) - ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) - Отложен