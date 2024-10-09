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След силните изяви на "Колежа" - пратиха Валентин Железов в Трета лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:45Коментари (0)233
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Съдийската комисия към БФС - Пловдив обяви нарядите за предстоящия кръг в Югоизточната трета лига.

VAR-съдията Валентин Железов от мача Ботев - Левски, който свърши отлично своята работа и на два пъти се намеси решително в полза на "сините", е пратен на двубоя Черноморец - Димитровград.

Ето и всички назначения:

09.10./Сряда/ 2024г. – 16:00 ч.

ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас) - ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград)

ГС: Валентин Железов - Бургас

АС: Васил Шавов - Бургас

АС: Димо Стоянов - Бургас

4-ти съдия: Мюмюн Сар - Бургас

Делегат: Борис Ганев – Бургас

ФК “ Розова долина “ (Казанлък) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)

ГС: Георги Иванов - Пловдив

АС: Месут Ахмедов - Пловдив

АС: Цветко Гогов - Пловдив

4-ти съдия: Димитър Базлянков - Пловдив

Делегат: Цветан Гърдев – Пловдив

ФК “ Загорец“ (Нова Загора) - ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)

ГС: Николай Запрянов - Пловдив

АС: Светослав Енчев - Пловдив

АС: Стоян Стоянов - Пловдив

4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол

Делегат: Гошо Горанов – Пловдив 

ПФК “ Марица 1921“ (Пловдив) - ФК "Марица-Милево" (Милево)

ГС: Кристиян Колев - Пловдив

АС: Иван Копчев - Пловдив

АС: Лилия Думбалакова - Пловдив

4-ти съдия: Владимир Недялков - Пловдив

Делегат: Ивайло Димитров – Пловдив

ФК “ Родопа Смолян “(Смолян) - ОФК “ Карнобат “ (Карнобат)

ГС: Петър Аспарухов - Бургас

АС: Ганчо Джевелеков - Бургас

АС: Янислав Дончев  - Ямбол

4-ти съдия: Божидар Шуманов - Смолян

Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив 

ОФК “ Левски“(Карлово) - ФК “ Саяна Хасково“(Хасково)

ГС: Боян Славков - Пловдив

АС:Цветан Горанов - Пловдив

АС: Антоан Миленов - Пловдив

4-ти съдия: Дарина Радкова - Пловдив

Делегат: Тодор Малинов – Пловдив

ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол)

ГС: Стефан Стефанов – Стара Загора

АС: Милен Митев – Стара Загора

АС: Виктор Динев – Стара Загора

4-ти съдия: Тодор Тодоров - Пловдив

Делегат: –  Петко Петков – Стара Загора

ФК "Секирово“ (Раковски) - ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив)

ГС: Димо Димов - Сливен

АС:Станимир Трифонов - Сливен

АС: Костадин Керацов – Стара Загора

4-ти съдия: Здравко Петров - Пловдив

Делегат: Стойчо Стоев – Пловдив

09.10./Сряда/ 2024г. – 17:00 ч.

ФК" Созопол“ (Созопол) - ОФК “ Гигант“(Съединение)

ГС: Любомир Александров - Хасково

АС:Владимир Хубенов - Кърджали

АС: Валери Вълков - Сливен

4-ти съдия: Константин Николов - Бургас

Делегат: Веселин Василев – Хасково

ПФК " Ботев“  III (Пловдив) - ПФК “ Локомотив 1926 “II (Пловдив) - Отложен
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