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Пловдивчанин свири дербито на Трета лига, ето и всички назначения
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:25Коментари (0)261
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Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за предстоящия втори кръг в Югоизточната трета лига.

Пловдивчанинът Радослав Гидженов ще ръководи голямото дерби между Спартак и Черноморец.

Ето и всички рефери за кръга:

10.08./Събота/ 2024г. – 18:30 ч.

ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) – ПФК “Марица 1921“ (Пловдив)

ГС: Иван Петров - Ямбол

АС: Стоян Зафиров - Ямбол

АС: Владимир Григоров - Ямбол

4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора

Делегат: Добромир Араванов – Ямбол

ФК “ Родопа Смолян “ (Смолян) – ПФК " Ботев“  III (Пловдив)

ГС: Николай Запрянов – Пловдив

АС: Месут Ахмедов – Пловдив

АС: Ириней Бодуров – Пловдив

4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян

Делегат: Любен Жилков –  Пловдив

ОФК “ Левски“ (Карлово) – ФК" Созопол“ (Созопол)

ГС: Камен Терзиев – Стара Загора

АС: Костадин Керацов – Стара Загора

АС: Виктор Динев – Стара Загора

4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив

Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив

ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)

ГС: Николай Николов - Хасково

АС: Владимир Хубенов - Кърджали

АС: Желязко Пилатов - Пловдив

4-ти съдия: Тодор Тодоров - Пловдив

Делегат: Стойчо Стоев – Кърджали

ФК "Секирово“ (Раковски) - ФК “ Розова долина “ (Казанлък)

ГС: Рюстем Карагарен - Пловдив

АС: Симеон Сталев - Пловдив

АС: Валентин Атанасов - Пловдив

4-ти съдия: Николай Марков - Пловдив

Делегат: Тодор Малинов – Пловдив

ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)

ГС: Радослав Гидженов - Пловдив

АС: Светослав Енчев - Пловдив

АС: Иван Копчев - Пловдив

4-ти съдия: Николай Иванов - Пловдив

Делегат: Георги Хаджийски – Пловдив

ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)

ГС: Валентин Железов - Бургас

АС: Станимир Трифонов - Сливен

АС: Денислав Димитров - Сливен

4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол

Делегат: Димчо Кацаров – Бургас

ФК “ Саяна Хасково“ (Хасково) - ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)

ГС: Георги Иванов - Пловдив

АС: Георги Стамболджиев - Пловдив

АС: Иван Беделев - Пловдив

4-ти съдия: Любомир Александров - Хасково

Делегат: Митко Маринов – Хасково

ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) - ОФК “ Гигант“(Съединение)

ГС: Светослав Лазаров - Бургас

АС: Георги Ненчев - Бургас

АС: Рaдостин Георгиев - Бургас

4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян - Бургас

Делегат: Димчо Кацаров – Бургас

11.08./Неделя/ 2024г. – 18:30 ч.

ФК "Марица-Милево" (Милево) - ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив)

ГС: Васил Пеев - Пловдив

АС: Цветан Горанов - Пловдив

АС: Лилия Думбалакова - Пловдив

4-ти съдия: Апостол Иванов - Пловдив

Делегат: Камена Георгиева – Пловдив
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