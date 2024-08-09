Пловдивчанин свири дербито на Трета лига, ето и всички назначения

© Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за предстоящия втори кръг в Югоизточната трета лига.



Пловдивчанинът Радослав Гидженов ще ръководи голямото дерби между Спартак и Черноморец.



Ето и всички рефери за кръга:



10.08./Събота/ 2024г. – 18:30 ч.



ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) – ПФК “Марица 1921“ (Пловдив)



ГС: Иван Петров - Ямбол



АС: Стоян Зафиров - Ямбол



АС: Владимир Григоров - Ямбол



4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора



Делегат: Добромир Араванов – Ямбол



ФК “ Родопа Смолян “ (Смолян) – ПФК " Ботев“ III (Пловдив)



ГС: Николай Запрянов – Пловдив



АС: Месут Ахмедов – Пловдив



АС: Ириней Бодуров – Пловдив



4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян



Делегат: Любен Жилков – Пловдив



ОФК “ Левски“ (Карлово) – ФК" Созопол“ (Созопол)



ГС: Камен Терзиев – Стара Загора



АС: Костадин Керацов – Стара Загора



АС: Виктор Динев – Стара Загора



4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив



Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив



ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)



ГС: Николай Николов - Хасково



АС: Владимир Хубенов - Кърджали



АС: Желязко Пилатов - Пловдив



4-ти съдия: Тодор Тодоров - Пловдив



Делегат: Стойчо Стоев – Кърджали



ФК "Секирово“ (Раковски) - ФК “ Розова долина “ (Казанлък)



ГС: Рюстем Карагарен - Пловдив



АС: Симеон Сталев - Пловдив



АС: Валентин Атанасов - Пловдив



4-ти съдия: Николай Марков - Пловдив



Делегат: Тодор Малинов – Пловдив



ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)



ГС: Радослав Гидженов - Пловдив



АС: Светослав Енчев - Пловдив



АС: Иван Копчев - Пловдив



4-ти съдия: Николай Иванов - Пловдив



Делегат: Георги Хаджийски – Пловдив



ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)



ГС: Валентин Железов - Бургас



АС: Станимир Трифонов - Сливен



АС: Денислав Димитров - Сливен



4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол



Делегат: Димчо Кацаров – Бургас



ФК “ Саяна Хасково“ (Хасково) - ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)



ГС: Георги Иванов - Пловдив



АС: Георги Стамболджиев - Пловдив



АС: Иван Беделев - Пловдив



4-ти съдия: Любомир Александров - Хасково



Делегат: Митко Маринов – Хасково



ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) - ОФК “ Гигант“(Съединение)



ГС: Светослав Лазаров - Бургас



АС: Георги Ненчев - Бургас



АС: Рaдостин Георгиев - Бургас



4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян - Бургас



Делегат: Димчо Кацаров – Бургас



11.08./Неделя/ 2024г. – 18:30 ч.



ФК "Марица-Милево" (Милево) - ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив)



ГС: Васил Пеев - Пловдив



АС: Цветан Горанов - Пловдив



АС: Лилия Думбалакова - Пловдив



4-ти съдия: Апостол Иванов - Пловдив



Делегат: Камена Георгиева – Пловдив