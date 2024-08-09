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|Пловдивчанин свири дербито на Трета лига, ето и всички назначения
Съдийската комисия към ЗС на БФС - Пловдив обяви назначенията за предстоящия втори кръг в Югоизточната трета лига.
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Пловдивчанинът Радослав Гидженов ще ръководи голямото дерби между Спартак и Черноморец.
Ето и всички рефери за кръга:
10.08./Събота/ 2024г. – 18:30 ч.
ФК “ Димитровград 1947 “ (Димитровград) – ПФК “Марица 1921“ (Пловдив)
ГС: Иван Петров - Ямбол
АС: Стоян Зафиров - Ямбол
АС: Владимир Григоров - Ямбол
4-ти съдия: Габриела Найденова – Стара Загора
Делегат: Добромир Араванов – Ямбол
ФК “ Родопа Смолян “ (Смолян) – ПФК " Ботев“ III (Пловдив)
ГС: Николай Запрянов – Пловдив
АС: Месут Ахмедов – Пловдив
АС: Ириней Бодуров – Пловдив
4-ти съдия: Божидар Шуманов – Смолян
Делегат: Любен Жилков – Пловдив
ОФК “ Левски“ (Карлово) – ФК" Созопол“ (Созопол)
ГС: Камен Терзиев – Стара Загора
АС: Костадин Керацов – Стара Загора
АС: Виктор Динев – Стара Загора
4-ти съдия: Марио Генчев – Пловдив
Делегат: Неделчо Чакъров – Пловдив
ФК “ Асеновец 2005“ (Асеновград) - ФК “ Загорец“ (Нова Загора)
ГС: Николай Николов - Хасково
АС: Владимир Хубенов - Кърджали
АС: Желязко Пилатов - Пловдив
4-ти съдия: Тодор Тодоров - Пловдив
Делегат: Стойчо Стоев – Кърджали
ФК "Секирово“ (Раковски) - ФК “ Розова долина “ (Казанлък)
ГС: Рюстем Карагарен - Пловдив
АС: Симеон Сталев - Пловдив
АС: Валентин Атанасов - Пловдив
4-ти съдия: Николай Марков - Пловдив
Делегат: Тодор Малинов – Пловдив
ПФК “ Спартак 1947 “ (Пловдив) - ФК “ Черноморец 1919“ (Бургас)
ГС: Радослав Гидженов - Пловдив
АС: Светослав Енчев - Пловдив
АС: Иван Копчев - Пловдив
4-ти съдия: Николай Иванов - Пловдив
Делегат: Георги Хаджийски – Пловдив
ФК “ Ямбол 1915“ (Ямбол) - ФК “ Атлетик“ (Куклен)
ГС: Валентин Железов - Бургас
АС: Станимир Трифонов - Сливен
АС: Денислав Димитров - Сливен
4-ти съдия: Альоша Карамфилов - Ямбол
Делегат: Димчо Кацаров – Бургас
ФК “ Саяна Хасково“ (Хасково) - ФК " Свиленград 1921“ (Свиленград)
ГС: Георги Иванов - Пловдив
АС: Георги Стамболджиев - Пловдив
АС: Иван Беделев - Пловдив
4-ти съдия: Любомир Александров - Хасково
Делегат: Митко Маринов – Хасково
ОФК “ Карнобат “ (Карнобат) - ОФК “ Гигант“(Съединение)
ГС: Светослав Лазаров - Бургас
АС: Георги Ненчев - Бургас
АС: Рaдостин Георгиев - Бургас
4-ти съдия: Павлин Тютюнджиян - Бургас
Делегат: Димчо Кацаров – Бургас
11.08./Неделя/ 2024г. – 18:30 ч.
ФК "Марица-Милево" (Милево) - ПФК “ Локомотив 1926 “ II (Пловдив)
ГС: Васил Пеев - Пловдив
АС: Цветан Горанов - Пловдив
АС: Лилия Думбалакова - Пловдив
4-ти съдия: Апостол Иванов - Пловдив
Делегат: Камена Георгиева – Пловдив
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