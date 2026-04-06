Техническият директор на Левски (Карлово) Мирослав Банчевски остана доволен от представянето на своя тим в регионалното дерби с Розова долина (Казанлък). Двубоят от 28-ия кръг на Трета лига - Югоизточна група се игра на стадион "Васил Левски" в Карлово и бе спечелен от "сините“ спечелиха с 3:2.

"Стана хубав, здрав мач, който премина сравнително равностойно. Имахме лек превес през първото полувреме, след което леко се дръпнахме назад. Голове като този на Милен Танев за 2:0 ги бях виждал само по телевизията днес“, заяви пред клубния сайт Мирослав Банчевски.

Карловци повеждаха на два пъти с по два гола, а в края бяха показани четири червени картона, по два за двата тима.

"Странно ми е вече как започваме всеки мач в първите 2-3 минути с греда и пропуски. Един път не иска да влезе, но като цяло бяхме подготвени за техните силни страни. А и те нямаха шансове през първата част. След това се вдигнаха малко, но станаха хубави голове и в крайна сметка всичко свърши добре, изключвайки ситуацията с червените картони в края. Просто ще имаме наказани за двубоя с Несебър в сряда“, каза още директорът на Левски (Карлово).