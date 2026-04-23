Марица (Милево) е на прага на поредното дерби, този път в Югоизточната Трета лига. Отборът гостува на един от двата лидера във временното класиране - Марица (Пловдив). Срещата е в събота, 25 април, от 17:00 часа в града под тепетата.

До момента през сезона двата тима вече изиграха 2 сблъсъка. През есента за първенство Марица (Милево) победи с 2:1 на 11 октомври, а преди това, на 20 август в областен полуфинал за Купата на Аматьорската футболна лига, отново спечели, но след изпълнение на дузпи.

Така тимът продължи напред в турнира, където вече се класира за националния финал.

Старши треньорът на тима от Милево Иван Кочев и този път ще трябва да ротира състава, за да запази силите на футболистите си с оглед на сгъстената програма, съобщиха от клуба.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в последната седмица Марица (Милево) игра полуфинал за Купата на Аматьорската лига, спечелен с 5:2 срещу Септември (Тервел), а миналия уикенд победи и ОФК Несебър в първенството.

Сега в рамките на 1 седмица предстоят 3 двубоя, мачът с Марица (Пловдив), домакинство на Спартак (Пловдив) (29 април) и Загорец (Нова Загора) (2 май).