Спортните новини:
Шефът на Гигант (Съединение): Домовчийски все още е класа, не случайно ни вкара два гола
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:27Коментари (0)198
©
Гигант (Съединение) победи с 5:4 като гост новака в Югоизточната Трета лига ФК Раковски в мач от 4 кръг. Това бе втори пореден успех за тима, воден от Данаил Бачков.

На полувремето резултатът бе 1:0 за ФК Раковски, а през втората част паднаха общо 8 гола, 5 от които вкараха играчите на Гигант.

"Пет гола за едно полувреме не се вкарват всеки ден. Браво на момчетата и на треньорския щаб. Раковски е новак, но в никакъв случай не е за подценяване. Валери Домовчийски все още е класен футболист и не случайно ни вкара два гола – и двата с хубави изпълнения. Петър Атанасов е другият много опитен, Балджийски, който реализира първото попадение за домакините също е много добър футболист. Но не са са само това – домакините имат добър състав“, коментира президентът на Гигант (Съединение) Добри Козарев.

"За съжаление ние имахме огромни кадрови проблеми за мача. На практика имахме резервен вратар и трима полеви футболисти – това ни беше цялата група. Капитанът ни Никола Марин игра с 39 градуса температура, изкара цял мач, за което му благодаря“, добави още ръководителят.

"Ние няма да имаме лесен мач, групата поне към този момент изглежда доста равностойна, няколко отбора имат претенции. Ето, Раковски би Левски (Карлово), които бяха лидери преди този кръг, като спечелиха срещу Созопол. Ние сега сме домакини на Созопол – според мен един от много силните отбори този сезон“, завърши Козарев.
Статистика: