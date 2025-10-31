ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (9) | Вчера (13)
Марица и Спартак гостуват в Раковски за Купата на АФЛ, вижте пълния жребий
Автор: Стойчо Генов 11:58Коментари (0)106
©
Бе изтеглен жребият за втората фаза на областния етап в турнира за Купата на Аматьорската лига. В този етап се включват отборите от пловдивска област, състезаващи се в Трета лига - Югоизточна група.

Отборът на Марица (Пловдив) ще гостува на СФК "Раковски" в първия кръг. Двубоят е на 5 ноември от 13:30 часа. За срещите от този турнир треньорският щаб на "жълто-сините" ще използва млади състезатели и юноши, уточниха от клуба от "Кършияка".

Отборът на Спартак (Пловдив) ще гостува също в Раковски, но на ФК Секирово. Победителят от този мач ще се изправи срещу победителя от СФК Раковски - Марица.

Първи кръг, 5.11., 14,30 ч

А. Гигант - почива

Б. Марица (Градина) - Марица (Милево)

В. Раковски - Марица (Пловдив)

Г. Секирово - Спартак (Пловдив)

Д. Калояново - Атлетик (Куклен)

Е. Левски (Карлово) - Асеновец

Втори кръг, 12.11., 14,30 ч

I. Гигант - Победител от Е.

II. Победител от Б. - Победител от Д.

III. Победител от В. - Победител от Г.
Още по темата: общо новини по темата: 1068
29.10.2025
09.10.2025
09.10.2025
07.10.2025
07.10.2025
06.10.2025
предишна страница [ 1/178 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Честито! Европейски шампион, вкарвал за Локо, Ботев и Спартак, празнува днес
 Ветераните на Локо на финал след разгром, Металик (Сопот) отстрани Ботев
 Без пловдивски отбори в двата финала на държавното първенство по тенис
 Локо привлече опитен играч в последния ден от трансферния прозорец
 Димитър Илиев: Два пъти в годината Пловдив спира да диша и всички са вперили поглед в дербито
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: