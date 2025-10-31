Марица и Спартак гостуват в Раковски за Купата на АФЛ, вижте пълния жребий

© Бе изтеглен жребият за втората фаза на областния етап в турнира за Купата на Аматьорската лига. В този етап се включват отборите от пловдивска област, състезаващи се в Трета лига - Югоизточна група.



Отборът на Марица (Пловдив) ще гостува на СФК "Раковски" в първия кръг. Двубоят е на 5 ноември от 13:30 часа. За срещите от този турнир треньорският щаб на "жълто-сините" ще използва млади състезатели и юноши, уточниха от клуба от "Кършияка".



Отборът на Спартак (Пловдив) ще гостува също в Раковски, но на ФК Секирово. Победителят от този мач ще се изправи срещу победителя от СФК Раковски - Марица.



Първи кръг, 5.11., 14,30 ч



А. Гигант - почива



Б. Марица (Градина) - Марица (Милево)



В. Раковски - Марица (Пловдив)



Г. Секирово - Спартак (Пловдив)



Д. Калояново - Атлетик (Куклен)



Е. Левски (Карлово) - Асеновец



Втори кръг, 12.11., 14,30 ч



I. Гигант - Победител от Е.



II. Победител от Б. - Победител от Д.



III. Победител от В. - Победител от Г.